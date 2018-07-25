МИХАИЛ ЧАЛМАЗ: «ДЛЯ НАС ДОБРОЕ ИМЯ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ»

КБ «Амра-банк» – 10 лет

2 июля КБ «Амра-банк» отметил 10 лет со дня своего основания. О деятельности банка рассказывает председатель Правления Михаил Чалмаз.

– Основным фактором успешного развития любой коммерческой организации, как всем известно, является коллектив. За прошедшие 10 лет со дня образования нашего банка удалось собрать команду настоящих профессионалов, находящихся в авангарде банковского бизнеса нашей республики. Подбирая кадры, руководство в первую очередь делало ставку на привлечение молодых специалистов, окончивших вузы как в Абхазии, так и учебные заведения иностранных государств. В этой связи хотелось бы отметить, что средний возраст персонала не превышает тридцать лет. Наши сотрудники всегда готовы проконсультировать клиентов о новых продуктах, предоставляемых нашим банком, и донести необходимую информацию о действующем банковском законодательстве.

Отмечу, что несмотря на последствия мирового экономического кризиса, последствия которого отразились и на нашем государстве как полноправном участнике внешнеэкономической деятельности, наш банк показывает устойчивые темпы роста, что обусловлено всесторонней поддержкой государства. В былые времена НБ РА осуществлял только функции, связанные с надзором и учетом. Сегодня Банк Абхазии принимает активное участие в поддержании ликвидности всех банков Абхазии, предоставляет возможность размещать кредиты рефинансирования, создает наиболее благоприятные условия для роста при условии соблюдения действующего банковского законодательства и обязательных нормативов.

Чем выделяется наш банк? У нас самые низкие тарифы за обслуживание. По сравнению с другими банками они на 50 процентов дешевле. За последние несколько лет мы открыли три дополнительных офисов банка: один – в Гагре, и еще два – в Сухуме. Хочется отдельно остановиться на дополнительном офисе «Расчётный центр», который принимает платежи за услуги жилищно-коммунального хозяйства. Данный офис осуществляет свою деятельность более двух лет и обзавелся своей постоянной клиентской базой. Нашим банком разработаны и внедрены новые виды вкладов для населения, также наш банк входит в систему страхования вкладов. Мы активно занимаемся развитием национальной платежной системы – «Апра», устанавливаем банкоматы по всей территории республики. Также создано внутреннее структурное подразделение, занимающееся развитием сети платежных терминалов. В нашей терминальной сети мы принимаем оплату за услуги ЖКХ, штрафы ГИБДД, что является новшеством для банковской системы Абхазии. Принимаем участие в кредитовании малого и среднего бизнеса по программам, реализуемым Национальным банком Абхазии. Предметом нашей гордости является приложение «мобильный банк». Это наш топовый продукт, который мы выпустили на рынок в начале этого года, и на сегодняшний день наш банк единственный на территории республики, который может предоставить такую услугу. При помощи этого приложения наши клиенты могут проводить операции, не посещая банк, при помощи мобильного телефона. Также у нас есть корреспондентские счета в Турции, позволяющие нам работать напрямую, без посредников и осуществлять платежи в кратчайшие сроки и по минимальным тарифам. Нами также активно развивается корреспондентская сеть и в России, налажены корреспондентские отношения с банками, входящими в ТОП-10 банков России. В ближайшей перспективе есть планы наладить корреспондентские отношения с банками Сирийской Арабской Республики. Сегодня мы заостряем внимание на увеличении количества финансовых продуктов и услуг для населения. У нас в банке предоставлен широкий ассортимент систем денежных переводов. При помощи этих систем мы обслуживаем до 600 человек в день. Клиент в нашем банке может оплатить любую услугу.

«Амра-банк» – один из немногих банков, который регулярно выпускает новые финансовые продукты на рынок Абхазии. Это является нашим главным достижением. Так сложилось, что в послевоенное время наши банки предоставляли людям ограниченное количество финансовых продуктов. А у наших коллег в соседних государствах этот показатель равен 1,5 тысячам. Это колоссальный разрыв, но эта проблема не только наша. Вопрос этот нужно решать на государственном уровне. Сегодня в Абхазии, к сожалению, нет возможности предоставлять людям длительные кредиты, ипотеку. Они дают возможность решать житейские проблемы молодым семьям, создают дополнительные рабочие места, развивают экономику. И всё это упирается в отсутствие финансирования. И мы постоянно занимаемся поиском денег для реализации этих проектов. С каждым годом увеличивается количество туристов в Абхазии, и в курортный сезон трафик платежей почти весь уходит в Россию – 85 процентов, и только 15 процентов остаётся в республике. Мы в России практически закупаем все товары народного потребления. Деньги практически вымываются из страны, что негативно отражается на нашей экономике.

Между нашим банком и различными министерствами заключены несколько соглашений, в соответствии с которыми оказываем поддержку в реализации различных программ и проектов, берём на себя риски, выступаем в качестве гаранта.

Что такое для государства банк? Чем больше банков, тем легче людям, так как у них есть свобода выбора: обслуживаться там, где дешевле, получать пенсию там, где нет очереди. Отрадно, что сегодня у Национального банка грамотная политика, связанная с поддержкой банковской системы в стабильном состоянии, существует полное взаимопонимание того, что мы делаем одно общее дело.

«Амра-банк» старается быть активным участником на финансовом рынке Абхазии. И мы движемся в этом направлении достаточно быстрыми темпами. Нам сегодня 10 лет, пройден большой тернистый путь. Для нас доброе имя дороже денег. Наш банк всегда находился в первых рядах по внедрению инноваций. Например, недавно мы разработали вексельное кредитование, которое позволило нам в условиях нехватки ликвидности получить дополнительный доход. Мы первые в Абхазии имитировали свой собственный вексель.

«Амра-банк» активно поддерживает и спонсирует федерации дзюдо и самбо, которые я возглавляю. В год мы проводим два международных турнира и большое количество других спортивных мероприятий. Нами полностью финансируются все девять секций дзюдо в Абхазии, в которых занимаются 900 детей, и секции самбо, где тренируются 300 детей. Строим новые спортивные площадки, покупаем оборудование. Но помогаем не только нашим спортсменам. Много зарубежных сборных команд ежегодно приезжает в республику для подготовки к соревнованиям, отдохнуть и набраться сил. Мы взяли на себя организацию культурной программы их пребывания в стране. Чем больше будет появляться возможностей для занятия спортом, тем меньше будет проблем со здоровьем у наших детей. Поддержка молодых спортсменов – это самый надежный и правильный вклад, выгодные инвестиции в наше будущее.

Сегодня в стране два основных направления экономического развития – туризм и сельское хозяйство. Мне кажется, что к этим отраслям нужно добавить и банковское дело, так как без него развиваться экономике страны будет трудно.

Желаю нашему коллективу здоровья, удачи и самое главное – счастливой семейной жизни. Когда у человека надёжный семейный тыл, тогда на работу ходишь, как на праздник. А когда ты счастлив, то можешь креативно решать свои текущие задачи и вопросы. Вот та форма, которая способствует привлечению базы клиентов.

Публикацию подготовила Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 76Выпуск: 3677Рубрика: экономикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ