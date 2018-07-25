7-я военная база РФ выполняет задачи по защите государственных интересов России и Абхазии

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба и Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов приняли участие в мероприятиях, посвященных 100-летию 7-й Краснодарской Краснознаменной орденов Кутузова и Красной Звезды военной базы Российской Федерации.

Президент Абхазии и Глава Адыгеи возложили цветы к памятнику военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, выполнявшим миротворческую миссию в Республике Абхазия с 1994-го по 2008 гг., и к памятнику Неизвестному солдату.

На торжественном мероприятии в Доме Москвы Рауль Хаджимба поздравил командование и личный состав 7-й военной базы Российской Федерации с юбилеем: «Боевой путь, пройденный 7-й Краснодарской Краснознаменной орденов Кутузова и Красной Звезды военной базы, является ярким примером беззаветного и образцового служения Родине. 7-я военная база по праву может гордиться тем, что является достойным продолжателем боевых традиций, героизма и немеркнущей славы, добытых ценой крови, высокого самопожертвования и отваги воинов-освободителей. В настоящее время личный состав базы с честью выполняет задачи по защите государственных интересов Российской Федерации и Республики Абхазия, предпринимая необходимые действия по сдерживанию военных угроз, безопасности наших дружественных государств».

Со своей стороны Мурат Кумпилов подчеркнул: «Вековая история 7-й военной базы неразрывно связана с победами и достижениями нашей страны в воинском деле, с традициями истинного патриотизма и верного служения своей Родине. Подразделения базы обороняли Черноморское побережье в годы Великой Отечественной войны, освобождали от немецко-фашистских захватчиков Кавказ, принимали участие в боях за освобождение Польши и Чехословакии».

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Базу также посетил Премьер-министр Республики Абхазия Геннадий Гагулия.

Глава Правительства поздравил командира и личный состав базы со знаменательной датой. В своей поздравительной речи Геннадий Гагулия отметил мужество и стойкость российских солдат: «Народ Абхазии благодарен вам за самоотверженность, стойкость и мужество, проявленные при выполнении воинского долга по защите нашего государства и обеспечении безопасных условий жизни для каждого ее гражданина. Мы чтим память российских воинов, которые ценой своей жизни отстаивали свободу и независимость нашей Апсны».

Номер: 76Выпуск: 3677Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс