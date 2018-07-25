ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

В Администрации Президента Абхазии прошла расширенная абхазо-адыгская встреча на высшем уровне.

В Администрации Президента Республики Абхазия состоялась встреча Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба и Главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова, в расширенном составе.

Приветствуя делегацию Адыгеи, Рауль Хаджимба, в частности, сказал: «Мы рады видеть своих братьев. Мы тесно взаимосвязаны с давних времен. Адыгея одна из первых встала рядом с нами в самые трудные времена для Абхазии. Здесь были наши братья адыги, которые вместе с нами освобождали абхазскую землю. Этого не забудет наш народ. Мы чтим эту память очень высоко. Но война прошла, и нам надо думать о нужных для наших людей, для нашего народа делах. Отношения между Абхазией и Адыгеей развивались и на этапе становления современного Абхазского государства, когда Адыгею возглавлял дорогой нам человек Аслан Джаримов, близкий человек и для Первого Президента Абхазии. Многое тогда было сделано для того, чтобы совместными усилиями сохранить эту страну. Важно отметить и последующих руководителей – Хазрета Совмена, Аслана Тхакушинова, с которым у нас сложились очень теплые отношения, и сегодняшнее руководство Адыгеи».

Мурат Кумпилов поблагодарил Президента Абхазии за теплый прием и отметил, что время визита выбрано не случайно. «Мы специально выбрали время до того, как к вам приедет большое количество гостей на юбилей, чтобы делегация Республики Адыгея могла отдельно побывать в Республике Абхазия», – сказал Кумпилов. Глава Адыгеи подчеркнул: «Мы считаем, что Абхазия – это братская республика. Очень многие семьи поддерживают личные взаимоотношения с семьями в Республике Абхазия. Это нас, конечно, очень сближает. Очень рад нашей встрече, рад возможности на полях сегодняшнего мероприятия обсудить вопросы двустороннего взаимодействия. Это хорошая возможность обменяться мнениями по многим насущным проблемам. У наших республик давние отношения. У адыгов с народом Абхазии крепкие братские связи, которые ярко себя проявили в переломный момент истории Республики Абхазия, в 1992 году. Со своими абхазскими братьями, которые добивались независимости родной земли, встали рядом добровольцы Республики Адыгея. Не все из них вернулись. Но уверен, их имена будут помнить в Абхазии, как мы помним их в Адыгее.

На расширенной встрече Мурат Кумпилов вручил Раулю Хаджимба высшую награду Республики Адыгея – медаль «Слава Адыгеи».

С абхазской стороны в переговорах участвовали Вице-президент Виталий Габния, Спикер Парламента Валерий Кварчия, Премьер-министр Геннадий Гагулия, руководитель Администрации Президента Беслан Барциц, министр здравоохранения Тамаз Цахнакия, министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия, министр образования и науки Адгур Какоба.

С адыгейской стороны на встречу прибыли председатель Государственного Совета-Хасэ Владимир Нарожный, Премьер-министр Александр Наролин, руководитель Администрации Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея Мурат Тхакушинов, министр здравоохранения Рустем Меретуков, министр культуры Юрий Аутлев, министр образования и науки Анзаур Керашев.

Номер: 76Выпуск: 3677Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс