23 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИМВОЛИКИ АБХАЗИИ

23 июля 1992 года сессией Верховного Совета РА, после принятия решения о прекращении действия Конституции Абхазской АССР 1978 г. и восстановлении Конституции ССР Абхазии 1925 г., были приняты законодательные акты о новой Государственной символике. В июле 2007 г. Народное Собрание Абхазии приняло новую редакцию Закона о Государственном Гербе и Флаге Республики Абхазия. Данный Закон определил порядок официального использования и применения государственных символов и обеспечил их правовую защиту.

Номер: 76Выпуск: 3677Рубрика: политикаАвтор: Соб. инф.