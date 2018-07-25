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23 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИМВОЛИКИ АБХАЗИИ 25.07.2018

23 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИМВОЛИКИ АБХАЗИИ

23 июля 1992 года сессией Верховного Совета РА, после принятия решения о прекращении действия Конституции Абхазской АССР 1978 г. и восстановлении Конституции ССР Абхазии 1925 г., были приняты законодательные акты о новой Государственной символике. В июле 2007 г. Народное Собрание Абхазии приняло новую редакцию Закона о Государственном Гербе и Флаге Республики Абхазия. Данный Закон определил порядок официального использования и применения государственных символов и обеспечил их правовую защиту.


Номер:  76
Выпуск:  3677
Рубрика:  политика
Автор:  Соб. инф.

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