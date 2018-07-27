ДЕЛО, СТАВШЕЕ ПРИЗВАНИЕМ

Слово о коллеге

Много лет работает в компьютерном отделе редакции газеты «Республика Абхазия» Валентина Николаевна Михайлюк. Работает не покладая рук, с высоким чувством ответственности выполняя дело, ставшее на всю жизнь ее призванием. И эта редакционная работа называется очень просто: верстка. Слово простое, да работа трудоемкая, требующая максимальной концентрации внимания и самоотдачи.

Наша Валя старательно и творчески работает не только над каждой полосой главной республиканской газеты Абхазии, но и «колдует» над шрифтами, над каждым заголовком и каждой фотографией родного издания, и все это делает в очень сжатые сроки в связи с объемом и периодичностью его выхода. Она часто дельными советами и предложениями принимает участие в оформлении макета очередного номера.

Валентина начала свою трудовую деятельность в 1984 году в типографии городской газеты «Ткварчельский горняк», выходящей под редакцией Леонида Черкезия, а затем Сократа Джинджолия, впоследствии ставшего известным государственным и общественным деятелем, одним из соратников Первого Президента Абхазии Владислава Ардзинба. Здесь она проработала более 7 лет. В 1994 году переехала в Сухум, но не рассталась с любимой профессией – устроилась на работу в Дом печати. А вскоре, оценив опыт и работоспособность Валентины Николаевны, руководство газеты «Республика Абхазия» пригласило ее в свой компьютерный отдел. Хотим особо подчеркнуть человеческие качества Валентины Михайлюк: ее чуткое, внимательное и уважительное отношение к коллегам по работе и, конечно же, беззаветную, трепетную любовь к матери, проживающей в Ткуарчале. А с какой оперативностью и сердечным состраданием она готовит материалы благотворительного фонда «Ашана», посвященные больным детям, которым необходимо дорогое лечение в специальных клиниках за пределами Абхазии!

На днях у Валентины был день рождения. Мы, коллеги, сердечно поздравляем ее с этим замечательным событием, желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и мирного неба над головой!

Артавазд САРЕЦЯН, член союзов писателей Абхазии и Армении

Фото Марины ГАБУНИЯ–БАРЦИЦ

Номер: 77Выпуск: 3678Рубрика: обществоАвтор: АРТАВАЗД САРЕЦЯН, член союзов писателей Абхазии и Армении