ЗАЯВЛЕНИЕ

ПРЕСС-СЛУЖБЫ ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

В связи с различными публикациями в абхазском сегменте социальных сетей, в которых дается оценка судебному разбирательству по делу в отношении Эдуарда Адлейба, пресс-служба Верховного суда Республики Абхазия заявляет:

В Верховном суде Республики Абхазия по первой инстанции под председательством судьи Романа Кварчия в составе судей Ады Касландзия и Мадины Логуа рассматривается дело в отношении Эдуарда Адлейба, обвиняемого органом предварительного расследования в умышленном убийстве Рафика Чолакяна, покушении на убийство Людмилы Матосян, имевших место 5 апреля 2017 года в селе Гумисте Сухумского района.

Адвокат Инга Габилаиа, защищающая интересы подсудимого Э. Адлейба, 11 июля 2018 года заявила ходатайство о проведении закрытого судебного заседания при воспроизведении судом записи телефонных переговоров, представленных стороной обвинения, мотивируя это тем, что в них содержится адвокатская тайна, охраняемая государством.

В ответ на отказ суда в удовлетворении данного ходатайства адвокатом И. Габилаиа был заявлен отвод всему составу суда, а затем в социальных сетях ею произведены различного рода публикации, содержащие негативную оценку составу суда, принимаемым судебным решениям и в целом уровню правосудия в стране.

Прослушанные в открытом судебном заседании результаты телефонных переговоров родственников подсудимого, с которыми была на связи и адвокат, настаивавший на проведении закрытого судебного заседания, конечно же, раскрыли суть «адвокатской тайны», заключающейся в поисках пути защиты интересов Э. Адлейба, в том числе способов, не основанных на законе.

Пресс-служба Верховного суда считает, что прослушанные на открытом судебном заседании телефонные переговоры могут служить основанием для дисциплинарной ответственности, если такое обращение по итогам судебного разбирательства будет принято судом в адрес Палаты адвокатов Республики Абхазия, так как грубыми нарушениями профессиональной этики являются также пререкания с судом, оскорбления и нетактичные высказывания в адрес участников процесса.

В соответствии с Законом РА «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Республике Абхазия» и Кодексом профессиональной этики адвоката, участвуя или выступая в суде, адвокат обязан своими поступками укреплять веру в надежность такого общепризнанного способа защиты прав и свобод граждан, каковым является судебный способ защиты. Адвокат должен соблюдать нормы соответствующего процессуального законодательства, проявлять уважение к суду и другим участникам процесса. Возражая против действий судей и других участников процесса, адвокат должен делать это в корректной форме и в соответствии с законом. А в случаях, если адвокат не уверен в том, как действовать в сложной ситуации, он имеет право обратиться в Совет Палаты адвокатов за разъяснением, в котором ему не может быть отказано, однако такая ситуация не дает права адвокату совершать поступки – делать публикации, умаляющие авторитет судебной власти, и таким способом пытаться оказать давление на суд.

Верховный суд Республики Абхазия, безусловно, придерживается принципов открытости и гласности судопроизводства, уважает свободу слова, гарантированную Конституцией Республики Абхазия, однако считает необходимым обратить внимание адвоката подсудимого Эдуарда Адлейба на необходимость отказаться от публикаций, в которых высказываются суждения по делу, находящемуся в процессе судебного разбирательства, и помнить о том, что действующее законодательство содержит запрет в своих публикациях и высказываниях предрешать результаты судебного разбирательства по конкретному делу или иным образом оказывать воздействие на суд до вступления решения или приговора суда в законную силу.

Номер: 77Выпуск: 3678Рубрика: обществоАвтор: Пресс-служба Верховного суда Республики Абхазия