СПОРТИВНАЯ УДАЧА

Победителем конкурса «Я знал заранее», проводимого Федерацией футбола Абхазии, объявленного накануне чемпионата мира 2018 года в России, среди любителей футбола стал Игорь Джопуа, главный врач Республиканской детской больницы. Он набрал 611 очков, второе место занял его сын Даниэль с 550 очками, на третьем с 548 очками – юрист, представитель РОО «Апсадгьыл» Саида Еник.

На днях в Федерации футбола состоялось награждение победителей конкурса. Им вручили памятные подарки и денежные призы.

«На победу не рассчитывал, хотя был уверен, что стану призером конкурса», – сказал Игорь Джопуа.

Он интересуется футболом давно, не пропускает национальные чемпионаты и главные турниры. Сам он болел за сборную Испании и поставил на эту команду. Его сын Даниэль же был уверен в победе Франции, как и Саида Еник.

«Я болею за сборную Франции, просмотрела все отборочные матчи и товарищеские игры перед ЧМ, и была уверена в победе трехцветных», – подчеркнула Саида Еник.

На стадии плей-офф чемпионата объявили еще один конкурс, где первое место занял Вахтанг Начкебия. Приз получил его сын Ален. Второе место досталось Баталу Харчилава.

Участникам конкурса очки начислялись за правильно угаданный счет матча, исход матча, правильно угаданную команду в итоговой таблице на групповом этапе, угаданные очки команд на групповом этапе. Больше всего очков – по 100 – получили угадавшие победителя чемпионата, лучшего игрока и лучшего бомбардира.

Представитель Федерации футбола Денис Харчилава рассказал, что идея проведения конкурса родилась благодаря любителям футбола. Болельщики обращались к нему с просьбой провести его, чтобы интереснее было смотреть чемпионат. Харчилава отметил, что и в будущем Федерация футбола будет проводить подобные конкурсы.

Номер: 77Выпуск: 3678Рубрика: спортАвтор: Соб. инф.