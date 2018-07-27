ЖУРНАЛИСТ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПРОФЕССИИ

Профессия журналиста – сегодня одна из самым популярных, об этом свидетельствуют проходные баллы и конкурс на специальность при поступлении в престижные вузы. Почему же она так популярна среди молодых людей? Насколько четко выпускники школ представляют себе будущую работу журналиста? Какие плюсы и минусы профессии они видят? Профессия журналиста подойдет гуманитариям и творческим людям. Она связана со средствами массовой информации: газетами, журналами, радио и телевидением, и сегодня в большей степени – с интернетом, с социальными сетями.

Один из плюсов профессии журналиста – это возможность освещать общественно-значимые проблемы и вопросы, а также работать в высокооплачиваемых изданиях, агентствах, аудио- и визуальных СМИ (к сожалению, это можно сказать в основном о российских и зарубежных СМИ. Кстати, многие абхазские журналисты работают на такие средства массовой информации и получают хорошие гонорары). И, конечно же, журналистика – очень захватывающая и интересная профессия. Можно заниматься поиском сенсаций, интересных и необычных тем, писать о том, что волнует, окружает, интересует, беспокоит. Хороший журналист в какой-то степени – и психолог, и врач, и учитель, и политик, и аналитик. Он во всем должен разбираться, иначе хорошего материала у него не получится. И еще он может оказаться в любом месте и в любое время суток. Он должен знать, что происходит в мире, в стране. Он первым узнает последние новости, общается с медийными личностями и представителями правительства, а также много путешествует. Добавлю еще, что в эпоху интернета журналист легко может быть фрилансером, то есть человеком, который, сидя дома, собирает информацию, публикует ее на определенных сайтах, получая за это хороший гонорар.

К минусам профессии можно отнести низкую зарплату рядовых сотрудников редакций, а также то, что ежедневное изучение интересной информации зачастую превращается в рутину; у некоторых журналистов ненормированный рабочий день, освещать события порой приходится и ночью, а работать в ускоренном темпе. При выборе этой профессии стоит учитывать негласное правило всех журналистов: «Сначала ты работаешь на свое имя, а потом оно на тебя».

После окончания школы я планировала выбрать специальность биохимика, хотела стать лаборанткой, хотя о журналистике тоже подумывала. Буквально перед поступлением, мне приснился мой дядя, которого уже нет с нами (он всегда для меня многое значил). И он мне сказал во сне: «Может, оставим колбы, а возьмем в руки перо?» Так я решила поступить на отделение журналистики АГУ и буквально перед вступительными экзаменами выучила все билеты и подготовилась к творческому конкурсу. Меня приняли в ряды будущих журналистов. И вот теперь я пишу. Пробую себя в журналистике. И она мне очень нравится.

Елиф АДЛЕЙБА, студентка 3-го курса отделения «Журналистики» филологического факультета АГУ

Номер: 77Выпуск: 3678Рубрика: обществоАвтор: Елиф АДЛЕЙБА, студентка 3-го курса отделения «Журналистики» филологического факультета АГУ