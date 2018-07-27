Спрашивали – отвечаем

ПОСТ ГАИ СНОВА РАБОТАЕТ

В подчинении ОГАИ Гудаутского РОВД находятся три поста ГАИ – в поселках Мюссера и Бамбора и селе Приморском. 3 июля 2018 года Бамборский пост ГАИ приостановил свою работу и до 19 июля не функционировал. Это решение, которое было принято руководством ГАИ Республики Абхазия, вызвало множество вопросов. С некоторыми из них мы и обратились к начальнику ОГАИ Гудаутского РОВД, подполковнику милиции Зурабу Чукбар.

– 3 июля 2018 года к нам поступил приказ о прекращении работы на посту ГАИ в пос.Бамбора. Выполняя это распоряжение, мы приостановили его работу. С утра 19 июля пост ГАИ вновь начал работать в штатном режиме, все ограничения сняты. Пост полностью укомплектован сотрудниками, которые продолжают выполнять свои обязанности. Три поста ГАИ, которые расположены на территории Гудаутского района, теперь, как и раньше находятся в подчинении ОГАИ Гудаутского РОВД.

Вопросы задавала М. ГАБРИЯ, собкор гвзеты «РА» по Гудаутскому району

Номер: 77Выпуск: 3678Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району