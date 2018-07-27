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Спрашивали – отвечаем
ПОСТ ГАИ СНОВА РАБОТАЕТ
В подчинении ОГАИ Гудаутского РОВД находятся три поста ГАИ – в поселках Мюссера и Бамбора и селе Приморском. 3 июля 2018 года Бамборский пост ГАИ приостановил свою работу и до 19 июля не функционировал. Это решение, которое было принято руководством ГАИ Республики Абхазия, вызвало множество вопросов. С некоторыми из них мы и обратились к начальнику ОГАИ Гудаутского РОВД, подполковнику милиции Зурабу Чукбар.
– 3 июля 2018 года к нам поступил приказ о прекращении работы на посту ГАИ в пос.Бамбора. Выполняя это распоряжение, мы приостановили его работу. С утра 19 июля пост ГАИ вновь начал работать в штатном режиме, все ограничения сняты. Пост полностью укомплектован сотрудниками, которые продолжают выполнять свои обязанности. Три поста ГАИ, которые расположены на территории Гудаутского района, теперь, как и раньше находятся в подчинении ОГАИ Гудаутского РОВД.
Вопросы задавала М. ГАБРИЯ, собкор гвзеты «РА» по Гудаутскому району
Номер: 77
Выпуск: 3678
Рубрика: общество
Автор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району