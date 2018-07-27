ДАТЫ. ИЮЛЬ

1993 г. – высадка абхазского десанта в с. Тамыш, начало Июльской наступательной операции

Генштаб Абхазии разработал новый план по освобождению Сухума, рассчитанный на взятие господствующих высот. Одной из частей этого плана также являлась высадка десанта в с. Тамыш.

Перед этим были освобождены Ануаарху, центр с. Тамыш и с. Лабра. Несмотря на массированный обстрел судна, десантники своевременно высадились на берег и вместе со встретившими их подразделениями Восточного фронта выдвинулись на главную шоссейную дорогу. Затем последовали бои с наседавшим врагом, однако его контрдействия были безуспешны.

Трасса была надежно заблокирована. В течение восьми дней, со 2 по 9 июля, абхазские воины контролировали стратегическую магистраль Очамчыра – Сухум, сдерживая натиск грузинских «гвардейцев»: восьми мотострелковых батальонов, механизированной танковой бригады и артиллерийского дивизиона. За время боев были уничтожены пять и захвачены три танка, одна бронемашина и два бронетранспортера, противник потерял до тысячи человек убитыми и ранеными.

Главнокомандующий Вооруженными силами РА В.Г.Ардзинба объявил благодарность за проявленные мужество и героизм личному составу десанта и всем, кто обеспечивал его переброску и высадку.

1993 г. – была предпринята попытка высадки десанта на гору Ахбюк

Частью Июльской наступательной операции Абхазской армии была попытка высадки десанта на горе Ахбюк и расширение плацдарма для наступления основных сил.

4 июля около 15 часов во время высадки с вертолета МИ-8 воздушного десанта численностью 46 человек на вершине стратегической горы Ахбюк противнику удалось поджечь десантный абхазский вертолет. Оказавшись в окружении, десантная группа вынуждена была с боями вырываться из окружения к своим. Из 46 десантников погибли 16, пропали без вести 13, с боями сумели выйти 17 человек.

1993 г. – Абхазская армия освободила села Каман, Гума, Ахалшени и Шрома

2 июля 1993 г. началась Июльская наступательная операция Абхазской армии. Частью операции была высадка в Тамыше морского десанта и удержание трассы на данном участке, и в это же время в Нижней Эшере был проведен отвлекающий наступательный маневр на позиции противника.

Силы неприятеля были дезориентированы, наблюдалось смятение в грузинских частях. Основной удар же Абхазской армии был спланирован на северном направлении – Каман – Шрома. Здесь 5 июля абхазские части освободили населенный пункт Каман, а 8 июля освободили с. Гума, Ахалшени, СухумГЭС, 9 июля – Шрому.

Это имело не только важное стратегическое, но и моральное значение, ибо абхазские части несколько раз до этого неудачно предпринимали попытку освобождения с. Шрома.

Установлен был контроль над шоссе Шрома – Сухум; в последующие дни начались ожесточенные бои за с. Цугуровка и подавление контрнаступлений грузинских войск.

Операция по созданию и удержанию тамышского коридора имела чрезвычайно большое значение для осуществления наступления Гумистинского фронта, позволив на 8 суток (вместо 2 суток по приказу главного командования) заблокировать переброску резервов противника из Грузии и отвлечь его силы и средства от основного направления удара абхазских Вооруженных сил Гумистинского фронта на г. Сухум.

1993 г. – Абхазская армия освободила села Каман, Гума, Ахалшени и Шрома

2 июля 1993 г. началась Июльская наступательная операция Абхазской армии. Частью операции была высадка в Тамыше морского десанта и удержание трассы на данном участке, и в это же время в Нижней Эшере был проведен отвлекающий наступательный маневр на позиции противника.

Силы неприятеля были дезориентированы, наблюдалось смятение в грузинских частях. Основной удар же Абхазской армии был спланирован на северном направлении – Каман – Шрома. Здесь 5 июля абхазские части освободили населенный пункт Каман, а 8 июля освободили с. Гума, Ахалшени, СухумГЭС, 9 июля – Шрому.

Это имело не только важное стратегическое, но и моральное значение, ибо абхазские части несколько раз до этого неудачно предпринимали попытку освобождения с. Шрома.

Установлен был контроль над шоссе Шрома – Сухум; в последующие дни начались ожесточенные бои за с. Цугуровка и подавление контрнаступлений грузинских войск.

Операция по созданию и удержанию тамышского коридора имела чрезвычайно большое значение для осуществления наступления Гумистинского фронта, позволив на 8 суток (вместо 2 суток по приказу главного командования) заблокировать переброску резервов противника из Грузии и отвлечь его силы и средства от основного направления удара абхазских Вооруженных сил Гумистинского фронта на г. Сухум.

Номер: 77Выпуск: 3678Рубрика: обществоАвтор: Из книги профессора АГУ Т.Ачугба «Абхазия в датах» и «Календаря памятных дат»