В нескольких местах на республиканской трассе в Гулрыпшском районе были установлены большие деревянные православные кресты. И. о. управляющего Абхазской православной церкви, иерей Виссарион Аплиаа рассказал о том, как они появились и для чего это было сделано.

Иерей Виссарион отметил: «Очень много молодых людей гибнут за рулем машин, много аварий и несчастных случаев происходит на наших дорогах. Кресты в Гулрыпшском районе установлены для того, чтобы люди задумались о жизни и смерти, о том, что Богом дана жизнь, которую надо беречь. Все это сделано для людей, для сохранения их жизни. Надеюсь, что люди, увидев на дороге крест, сбавят скорость и будут ехать осторожно».

При этом иерей Виссарион подчеркнул, что «в установке крестов нет никакой религиозной подоплеки». По его словам, кресты вдоль трассы были поставлены по инициативе жителей Гулрыпшского района.

Он обратил внимание на то, что зачастую люди даже не знают о значении самого креста. «Думаю, это неправильно. Вы не задавались вопросом, почему на храмах установлены кресты? Потому что это великий символ для верующих. Крест – это символ победы над смертью», – пояснил он.

В пресс-службе Министерства внутренних дел Абхазии прокомментировали инициативу. Было отмечено, что ведомство «никаких возражений по поводу установки крестов не имеет».

Номер: 77Выпуск: 3678Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс