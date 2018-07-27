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27.07.2018
Иерей Виссарион отметил: «Очень много молодых людей гибнут за рулем машин, много аварий и несчастных случаев происходит на наших дорогах. Кресты в Гулрыпшском районе установлены для того, чтобы люди задумались о жизни и смерти, о том, что Богом дана жизнь, которую надо беречь. Все это сделано для людей, для сохранения их жизни. Надеюсь, что люди, увидев на дороге крест, сбавят скорость и будут ехать осторожно». <p>
При этом иерей Виссарион подчеркнул, что «в установке крестов нет никакой религиозной подоплеки». По его словам, кресты вдоль трассы были поставлены по инициативе жителей Гулрыпшского района. <p>
Он обратил внимание на то, что зачастую люди даже не знают о значении самого креста. «Думаю, это неправильно. Вы не задавались вопросом, почему на храмах установлены кресты? Потому что это великий символ для верующих. Крест – это символ победы над смертью», – пояснил он. <p>
В пресс-службе Министерства внутренних дел Абхазии прокомментировали инициативу. Было отмечено, что ведомство «никаких возражений по поводу установки крестов не имеет». <p>
Номер: 77
Выпуск: 3678
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс
СБАВЛЯТЬ СКОРОСТЬ И БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМ<p>В нескольких местах на республиканской трассе в Гулрыпшском районе были установлены большие деревянные православные кресты. И. о. управляющего Абхазской православной церкви, иерей Виссарион Аплиаа рассказал о том, как они появились и для чего это было сделано. <p>
Иерей Виссарион отметил: «Очень много молодых людей гибнут за рулем машин, много аварий и несчастных случаев происходит на наших дорогах. Кресты в Гулрыпшском районе установлены для того, чтобы люди задумались о жизни и смерти, о том, что Богом дана жизнь, которую надо беречь. Все это сделано для людей, для сохранения их жизни. Надеюсь, что люди, увидев на дороге крест, сбавят скорость и будут ехать осторожно». <p>
При этом иерей Виссарион подчеркнул, что «в установке крестов нет никакой религиозной подоплеки». По его словам, кресты вдоль трассы были поставлены по инициативе жителей Гулрыпшского района. <p>
Он обратил внимание на то, что зачастую люди даже не знают о значении самого креста. «Думаю, это неправильно. Вы не задавались вопросом, почему на храмах установлены кресты? Потому что это великий символ для верующих. Крест – это символ победы над смертью», – пояснил он. <p>
В пресс-службе Министерства внутренних дел Абхазии прокомментировали инициативу. Было отмечено, что ведомство «никаких возражений по поводу установки крестов не имеет». <p>
Номер: 77
Выпуск: 3678
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс