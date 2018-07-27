СУДЬБА ГАГРСКОГО ПРИМОРСКОГО ПАРКА ДОЛЖНА БЫТЬ РЕШЕНА СОВМЕСТНЫМ СИЛАМИ ГРАЖДАН СТРАНЫ

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В Администрации Гагрского района (глава Геннадий Сичинава) прошло совещание, на котором обсуждалось восстановление и сохранение Гагрского приморского парка. В нем, кроме руководства района, приняли участие директор Института экологии Абхазии Роман Дбар, заведующий отделом интродукций растений Института ботаники РА, академик Сергей Бебия, представитель Управления капитального строительства Игорь Миквабия, директор компании «ЭкоГеоПроект» Инна Барчан, депутаты Парламента РА от Гагрского района и районного Собрания, представители общественности города.

В Гагрском приморском парке ведутся работы по его восстановлению согласно Инвестпрограмме социально-экономического развития Абхазии. Первый этап работ уже завершен. Он включал в себя инженерную подготовку, частичный ремонт и восстановление дренажной системы, работы по укреплению фундамента и основания стены «Колоннада». Работы были завершены в срок и приостановлены на время в связи с курортным сезоном, но будут продолжены осенью.

Выступивший на совещании академик Сергей Бебия отметил, что этот парк – не просто парк культуры и отдыха, это – уникальный объект искусства паркового строительства, объект получения дохода, дендрологический парк, национальное достояние нашей страны. Он подчеркнул, что решение вопроса восстановления парка намного сложнее, чем кажется. По словам академика, еще в 2012 году была создана комиссия по изучению состояния парка, которая пришла к заключению, что этот уникальный природный памятник находится в удручающем состоянии. Площадь его опускается, подтапливается водой, гибнут многие растения. Помимо этого, на состояние парка пагубно влияют открытые площадки – кафе и другие объекты общепита. Проведенные работы по созданию гидротехнических сооружений спасут парк от подтоплений. Однако сочетание открытых площадок и зеленых насаждений явно не в пользу растений. А ведь парк, в первую очередь, это – коллекция самых разных древесных растений. И заложен он был более 100 лет назад принцем Ольденбургским.

Сергей Бебия считает необходимым снос открытых площадок этих объектов. Он также выступил с предложением разобрать строение бывшего летнего кинотеатра, построенного здесь еще в советское время. «Само здание находится в ужасном состоянии и не представляет собой архитектурной ценности. На месте этого объекта лучше организовать культурную площадку в виде летнего театра под открытым небом». Академик считает необходимым снести мозаичные сооружения из керамики, расположенные в западной стороне парка, которые в свое время являлись детской зоной. Сейчас же они портят облик парка и опасны для детей.

– Вопрос Гагрского приморского парка впервые вышел на тот уровень, который носит исполнительный характер, – отметил директор Института экологии Роман Дбар в своем выступлении. – 90% гагрских пляжей созданы искусственно, то есть это насыпные пляжи. Пройдет какое-то время, они будут смыты морской водой, и волны опять будут биться о бордюр приморского парка. Работы по его сохранению здесь нужно проводить регулярно. Конечно, мы сегодня можем пойти по простому пути. С целью обогащения можно построить всякого рода объекты на территории парка. Но завтра это приведет к его полной гибели. Гагрский парк – это исторический парк, и его надо сохранить в том виде, в котором он был.

Роман Дбар сообщил, что разработана концепция развития парка и направлена в Администрацию Гагрского района. Все, кому не безразлична судьба парка, могут принять участие в редактировании и внесении поправок в данный документ. В нем предусмотрено множество вариантов выхода из сложившейся ситуации.

О работах, проведенных в рамках первого этапа, подробно рассказали представитель Управления капитального строительства Абхазии Игорь Миквабия и директор компании «ЭкоГеоПроект» Инна Барчан.

Присутствовавшие на совещании представители общественности были возмущены предложением снести летний кинотеатр и выступили за его восстановление.

Глава Администрации Гагрского района Геннадий Сичинава, подводя итоги совещания, подчеркнул, что сегодня, решая вопрос парка, нужно учитывать все, чтобы его сохранить, даже если при этом будут затронуты интересы граждан, работающих в нем. Если будет вынесено окончательное решение о сносе всех объектов (общепита), их владельцам будут предложены компромиссные варианты, к примеру, перенос объектов в другое место.

В заключение Геннадий Сичинава сказал, что судьбу парка необходимо решать только совместными усилиями.

Мадина ТАРБА, собкор газеты РА

г. Гагра

Номер: 77Выпуск: 3678Рубрика: обществоАвтор: Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА»