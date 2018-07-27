АГРАРИЯМ АБХАЗИИ ПЕРЕДАНА СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

Россия – Абхазия

Тракторы, прицепы, плуги и еще много другой, так необходимой сельскохозяйственной техники, было безвозмездно передано представителями Министерства сельского хозяйства РФ – районам Республики Абхазия. На официальной церемонии передачи присутствовали: Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба, Премьер-министр РА Геннадий Гагулия, глава Администрации Президента Беслан Барциц, министр сельского хозяйства РА Даур Тарба, главы администраций районов республики. С российской стороны присутствовали первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, директор Департамента по растениеводству, механизации и химизации Петр Чекмарев, директор Россельхозцентра Александр Малько и его заместитель Хамзат Белхароев.

Более 190 единиц техники, в числе которых 57 тракторов «Кировец» и «Беларус» на общую сумму 200 млн рублей получили в подарок аграрии республики.

После осмотра техники, которая уже ждала часа, чтобы отправиться в ближние и дальние МТС, к присутствующим обратился глава государства Рауль Хаджимба:

– Я уверен, что вся сельскохозяйственная техника, которая поступила в Абхазию, позволит нам вывести эту отрасль на более высокий уровень. Этот акт передачи стал возможным благодаря сотрудничеству наших стран. Мы благодарны руководству Российской Федерации за то, что уже будущей весной, с началом полевых работ, у нас не будет проблем с техникой. Сегодняшнее событие еще раз подтверждает, что мы выбрали правильный путь, путь сотрудничества с Российской Федерацией.

В своем выступлении министр сельского хозяйства РА Даур Тарба отметил: «Такого количества сельхозтехники высокого качества в республику никогда не поступало. Техника современная, отвечает всем нормам и требованиям. Нашим механизаторам будет с ней комфортно работать. Хочу поблагодарить Министерство сельского хозяйства РФ, присутствующих здесь специалистов этого ведомства, которые способствовали тому, чтобы техника не только пришла в срок, но и была полностью готова к работе».

Приветствуя участников церемонии, первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов отметил, что задача по доставке в Абхазию сельскохозяйственной техники, которая была поставлена перед Министерством сельского хозяйства России руководством страны, выполнена. Здесь представлены лучшие достижения российских сельхозпроизводителей. За всем этим стоят современные технологии обработки почвы, которые применяются в овощеводстве, садоводстве. Уверен, что на этой технике, которая пришла из разных уголков России, механизаторам будет комфортно работать. Абхазская продукция востребована на российском рынке, и мы надеемся, что импульс, о котором сказал Президент Абхазии, не только повлияет на доходы аграриев Республики Абхазия, но и на расширение ассортимента овощей и фруктов из вашей республики на российском рынке, отметил Д.Хатуов.

От имени механизаторов со словами благодарности выступил директор гудаутской МТС, Герой Абхазии Лаврент Сакания.

После официальной части механизаторы, дождавшись своего часа, завели «железных коней». В этот день многие жители и гости Абхазии могли видеть на федеральной трассе новенькие тракторы. Такой возможности – ездить по шоссе – у них больше не будет. Вскоре вся эта техника начнет пахать, бороновать, что, в конечном счете, должно привести к высоким урожаям.

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району

Номер: 77Выпуск: 3678Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району