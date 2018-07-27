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27.07.2018
Номер: 77
Выпуск: 3678
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ДЕНЬ АБХАЗСКОГО ФЛАГА ОТМЕТИЛИ…
В Москве
В Посольстве Республики Абхазия в Российской Федерации отметили День Государственного Флага Абхазии.
Чрезвычайный и Полномочный Посол РА в РФ Игорь Ахба отметил, что Государственный Флаг, утвержденный в 1992 году Верховным Советом Абхазии под председательством Владислава Ардзинба, олицетворяет суверенитет нашего государства, отражает его богатую историю, символизирует дух и характер народа Абхазии. Флаг стал символом наших побед в военное время.
Номер: 77
Выпуск: 3678
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс