ДЕНЬ АБХАЗСКОГО ФЛАГА ОТМЕТИЛИ…

В Москве

В Посольстве Республики Абхазия в Российской Федерации отметили День Государственного Флага Абхазии.

Чрезвычайный и Полномочный Посол РА в РФ Игорь Ахба отметил, что Государственный Флаг, утвержденный в 1992 году Верховным Советом Абхазии под председательством Владислава Ардзинба, олицетворяет суверенитет нашего государства, отражает его богатую историю, символизирует дух и характер народа Абхазии. Флаг стал символом наших побед в военное время.

Номер: 77Выпуск: 3678Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс