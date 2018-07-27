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ДЕНЬ АБХАЗСКОГО ФЛАГА ОТМЕТИЛИ… 27.07.2018

ДЕНЬ АБХАЗСКОГО ФЛАГА ОТМЕТИЛИ…

<p>В Турции<p>
В рамках празднования торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню Государственного Флага Абхазии, в абхазском селе Тандыр района Эскищехир в Турции состоялись народные гуляния. <p>
В торжественных мероприятиях приняли участие сотрудники Представительства Республики Абхазия в Турецкой Республике, представители МИД России и МИД Абхазии, Всемирного абхазо-абазинского конгресса, Федерации абхазских культурных центров Турции, госорганов Турции, парламентарии, политические деятели. <p>

Номер:  77
Выпуск:  3678
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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