В Турции

В рамках празднования торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню Государственного Флага Абхазии, в абхазском селе Тандыр района Эскищехир в Турции состоялись народные гуляния.

В торжественных мероприятиях приняли участие сотрудники Представительства Республики Абхазия в Турецкой Республике, представители МИД России и МИД Абхазии, Всемирного абхазо-абазинского конгресса, Федерации абхазских культурных центров Турции, госорганов Турции, парламентарии, политические деятели.

Номер: 77Выпуск: 3678Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс