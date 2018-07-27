СЛАВНАЯ ДАТА СТРАНЫ

Президент РА поздравил народ Абхазии с Днем Флага

Уважаемые соотечественники!

В истории Абхазии немало памятных событий, занимающих особое место в нашем развитии. К ним относятся даты, связанные с государственными символами.

Веками сохраняли абхазские цари и предводители, отважные полководцы и воины знамена Победы и независимости. Не было спокойствия на древней земле Апсны. В силу занимаемого ею геополитического положения было много государств, держав и империй, чьи захватнические цели были устремлены сюда, на абхазское прибрежье.

Но предки абхазов (абаза), их предводители знали, как сохранить свой единый народ, дать достойный отпор любому агрессору.

В нашей славной истории не меркнут имена Леонов, Келешбеев! Они защищали мощь и независимость Апсны своей политической мудростью, дипломатией. Однако когда не было другого выхода, гордо звали в бой свои войска, которые были в состоянии противостоять любым иностранным легионам. В кровавых боевых схватках, на поле брани закалялся дух народа. Лучшие сыны нашей Отчизны шли вперед под знаменем Апсны. И мы были не одиноки в этой борьбе. С нами отстаивали нашу свободу и независимость горские народы Кавказа, близкие по духу и крови. И это боевое братство ярко проявилось в нашей Отечественной войне 1992-1993 годов.

Сегодня над нашей Родиной развевается, словно в гордом орлином полете, Государственный Флаг Республики Абхазия.

Исполняется 25 лет нашей священной Победе над грузинскими оккупантами. Да, нелегок был процесс принятия Государственного Флага и Герба Абхазии. Этой идее противостояли местные грузинские национал-шовинистические формирования, подобострастно исполнявшие любые указания Тбилисской метрополии.

Однако депутаты Первого Парламента Абхазии, лидеры национально-освободительного движения во главе с выдающимся Владиславом Ардзинба смогли мужественно преодолеть все эти препятствия. Благодаря их выдержке, мудрости, политической гибкости мы имеем сегодня свой Государственный Флаг, Герб и Гимн. Мы вправе гордиться этими достижениями!

Автор Флага и Герба, выдающийся абхазский художник, один из национальных лидеров, Валерий Гамгиа останется навеки в памяти народа, в его истории как символ высокого искусства и свободолюбия. Он и наш Первый Президент Владислав Ардзинба воплотили в жизнь этот замечательный национальный проект.

Дорогие братья, сестры, соотечественники! От всей души поздравляю всех вас с Днем Государственного Флага! Пусть крепнет, процветает наша священная Родина Апсны! Пусть сопутствуют успехи молодежи, идущей вперед под нашим Флагом! Шьардаамта, Апсынра!

Номер: 77Выпуск: 3678Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс