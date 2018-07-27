СЛАВНАЯ ДАТА СТРАНЫ

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Флага Республики Абхазия, начались с шествия, в котором приняли участие ветераны Отечественной войны народа Абхазии, матери павших воинов, студенты, представители общественности

По набережной Махаджиров прошла конная колонна с Государственным Флагом Абхазии. Наездники передали Флаг начальнику роты Почетного караула, который в свою очередь вручил Флаг Президенту Абхазии Раулю Хаджимба. Глава государства установил флаг на флагшток, затем поздравил народ Абхазии с праздником.

Государственный флаг Республики Абхазия является официальным государственным символом Республики Абхазия. Он представляет собой прямоугольное полотнище. По его длине расположены семь чередующихся, равных по ширине полос зеленого и белого цветов, из них четыре зеленых и три белых. Полосы начинаются с верхнего ряда, первая полоса зеленого цвета. В верхнем углу у древка флага расположен прямоугольник пурпурного цвета размером 0,38 длины флага и шириной в три полосы. В центре пурпурного прямоугольника вертикально расположена открытая ладонь правой руки белого цвета. Над ладонью полукругом расположены семь пятиконечных звёзд белого цвета.

Автору и художнику флага Валерию Гамгия удалось отразить в нем всю историю нашей государственности.

Под этим флагом была одержана наша Священная Победа, с ним наши воины шли на войну.

Номер: 77Выпуск: 3678Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс