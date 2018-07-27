Обвиняемый в покушении на убийство Кана Кварчия оправдан

ИЗ ЗАЛА СУДА

24 июля 2018 года Верховным судом РА под председательством судьи Генри Гамисония в составе судей Заури Аджинджал и Эсмы Корсая по результатам рассмотрения уголовного дела в отношении Адгура Корсантия вынесен приговор.

Судебная коллегия не нашла достаточными доказательства, представленные стороной обвинения в отношении подсудимого Адгура Корсантия, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 32, статьи 275 УК Республики Абхазия – пособничество в посягательстве на жизнь государственного деятеля в целях прекращения его государственной деятельности либо из мести за такую деятельность (террористический акт).

Сторона обвинения просила суд признать Адгура Корсантия виновным в совершении инкриминируемом ему органом расследования преступления и назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Защитник подсудимого просил суд оправдать подсудимого Адгура Корсантия ввиду отсутствия доказательств его вины с правом на реабилитацию.

Адгуру Корсантия следственным отделом Службы государственной безопасности Республики Абхазия предъявлено обвинение в пособничестве в посягательстве на жизнь государственного деятеля – экс-депутата Парламента Республики Абхазия Кана Кварчия в целях прекращения его государственной деятельности либо из мести за такую деятельность.

По версии предварительного следствия в обязанности А. Корсантия входило обеспечение исполнителя убийства – Сергея Тарасенко, безопасным и беспрепятственным проживанием на территории Абхазии, передвижением и сбором информации, необходимой для осуществления преступного замысла, направленного на лишение жизни К. Кварчия.

Сергей Тарасенко 17 октября 2016 года в результате самопроизвольного взрыва – самодельного взрывного устройства осколочно-фугасного действия, предназначенного для посягательства на жизнь К. Кварчия, скончался от полученных травм на территории парковой зоны, прилегающей к Абхазской государственной телерадиокомпании.

Вместе с тем, суд, оправдав Адгура Корсантия в его причастности в покушении на убийство Кана Кварчия, усмотрел в его действиях совершение им преступления, предусмотренного ч.3 статьи 29 и ч.2 статьи 324 УК РА (незаконное пересечение Государственной границы Республики Абхазия, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. Однако, учитывая, что подсудимый А. Корсантия содержится под стражей с 21 октября 2016 года, суд, в связи с фактическим отбытием им назначенного наказания, освободил Адгура Корсантия из-под стражи.

Судебное разбирательство по делу проходило в отсутствие подсудимого Адгура Корсантия в связи с его отказом участвовать в судебных процессах по причине неявки в судебное заседание потерпевшего Кана Кварчия.

Настоящий приговор вступает в законную силу по истечении 15 рабочих дней в случае его необжалования сторонами в кассационную инстанцию Верховного суда Республики Абхазия.

Пресс-служба Верховного суда Республики Абхазия

Номер: 78Выпуск: 3679Рубрика: обществоАвтор: Пресс-служба Верховного суда Республики Абхазия