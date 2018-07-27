БЫТЬ ИНФОРМИРОВАННЫМ – ЗНАЧИТ, БЫТЬ ЗАЩИЩЕННЫМ

Сегодня как никогда работникам органов государственной власти, коммерческих предприятий, преподавателям вузов и юридическим организациям необходима полная и наиболее актуальная законодательная информация, а также актуальные новости об изменениях или дополнениях нормативно-правовых документов. Эти потребности может обеспечить справочно-правовая система (СПС) «Законодательство Республики Абхазия», разработчиком которой является ООО «Информбюро».

До того момента, пока эта система не была разработана, приходилось расходовать драгоценное время на поиски документации, подготовку правовых актов, соответствующих тематике. Усложняется этот процесс тем, что практически еженедельно различные органы государственного управления принимают большое количество нормативных актов, а также вносят изменения в существующие.

В информационный банк СПС включаются документы, получаемые на основании договоров информационного обмена с органами власти и управления Республики Абхазия, то есть из источников, разрабатывающих и принимающих данные законодательные акты. Работа компании по созданию СПС и её систематическому еженедельному наполнению ведется с 2011 года. За эти 7 лет специалистами проведена большая работа по систематизации законодательных актов и информационно-правовых документов, результатом которой стала полноценная справочно-правовая система «Законодательство Республики Абхазия».

В августе 2018 года информационный банк системы пополнился юбилейным 10000-м документом.

Подтверждением популярности и значимости этого продукта является его востребованность в государственных и коммерческих организациях, сотрудники которых ежедневно используют систему в своей работе.

Несмотря на определённые локальные успехи компания не планирует останавливаться на достигнутых результатах и продолжит свою работу по усовершенствованию системы и наполнению её новыми правовыми актами Республики Абхазия.

Номер: 78Выпуск: 3679Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.