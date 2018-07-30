ВЛАДИМИР МАГОМАДОВ ВЫСТУПИЛ С КРИСТИНОЙ ЭШБА И ЛУКОЙ ГАДЕЛИЯ

Музыкальные встречи

Два удивительных концерта подарили любителям музыки органист Лука Гаделия и певица Кристина Эшба. И речь сейчас не об их бесспорных музыкальных талантах. Точнее, не только о них. Они снова пригласили в Абхазию обладателя уникального голоса, контртенора Владимира Магомадова. Владимир уже выступал в Абхазии в 2014 году в Пицундском храме. И тогда инициаторами нашего знакомства были Лука и Кристина. Голос Владимира Магомадова – необыкновенный, голос огромных возможностей – очень понравился абхазским слушателям.

– В этот раз удалось сделать поездку более продолжительной, – делится впечатлениями Владимир, – и я уже познакомился с некоторыми достопримечательностями Абхазии. Мы побывали в нескольких храмах, и впереди еще поездки.

И выступил на этот раз Владимир в Абхазии дважды. В Абхазской государственной филармонии под фортепианный аккомпанемент Марии Шигаевой (кстати, тоже уроженки Абхазии) он блистал вместе с Кристиной Эшба (сопрано), а несколько дней спустя Владимир пел под сводами уже знакомого его голосу Пицундского храма под аккомпанемент Луки Гаделия.

Владимир рассказал, что специалисты еще в детстве обнаружили у него особенный голос.

– Я никогда не пел никаким другим голосом – ни баритоном, ни тенором, – уточнил певец.

Для жителей столицы Абхазии Владимир пел впервые, и с теплотой отметил после концерта, что с первых секунд почувствовал доброжелательную ободряющую энергетику публики, которая буквально не дышала, внимая его пению. Поклонники Кристины Эшба с восторгом отметили, что голос любимой певицы окреп, как принято говорить, стал более зрелым, насыщенным, богатым. Подчеркнули это и Владимир Магомадов и Лука Гаделия.

Программа, представленная Кристиной на этот раз, была наисложнейшей. Певица продемонстрировала потрясающие возможности своего «обновленного» голоса.

– Мы представили слушателям музыку разных эпох, – объяснил замысел концертного выступления Лука, который являлся организатором концерта и на этот раз был среди слушателей.

Вела концерт музыковед Эсма Джения, а когда зрители разошлись, на сцене впервые – у мамы на руках – появилась маленькая Мирослава Лукинична Гаделия. Мир музыки для нее – родная стихия. Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 78Выпуск: 3679Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА