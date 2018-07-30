Воспоминания Закана Агрба о войне

Во время войны я доставлял боеприпасы нашим бойцам и вывозил с поля боя убитых и раненых. Однажды, возвращаясь из Каман, наша машина попала под обстрел. Вернувшись в штаб, расположенный у платформы «Гума» (бывшая Бараташвили), я осматривал пулевые пробоины в кузове и у крышки бензобака. Вдруг услышал взволнованный голос нашего командира батальона Рафика Айба по прозвищу Душман: «Где Закан?» Меня охватила тревога. Увидев меня, он сказал: «Наш батальон в серьёзной опасности. На исходе боеприпасы, наш транспорт подбит. Нужно срочно доставить боеприпасы. Ты готов?» Я без слов подогнал свой уазик на погрузку, не выясняя, чей и где батальон оказался в опасности и куда вести боеприпасы. Вообще у меня было право использовать автомобиль, который принадлежал военной части Новоафонской бригады, для медицинского обслуживания на линии фронта. Однако времени на выяснения и раздумья не было. Когда машина была загружена, в кабину сел Чичико Мукба. Именно он, пробираясь через линию фронта, принёс весть об опасности, грозившей нашему батальону. Мы направились в сторону телевышки. Он предупредил меня, что недалеко в заброшенном доме засели вражеские автоматчики, которые легко могут обстрелять нас. Это было опасно, так как машина была загружена снарядами. Но другой дороги не было, нужно было прорываться. Ведь я не знал, где воюют мои два сына, может, они были именно в том батальоне, куда я вёз боеприпасы.

Мы выехали на трассу. Чичико сказал, что в том батальоне много молодых бойцов, однако он не знает моих сыновей. Моему старшему сыну Астану было 20 лет, а младшему Баграту – 18. Приближаясь к злополучному дому, я нажал на педаль газа. Мотор взревел. Тут раздалась автоматная очередь из вражеской засады. В ответ – автоматная очередь над моей головой. Я ничего не могу понять, откуда стреляют, ведь в кузове никого нет. До поворота оставалось совсем чуть-чуть. Чичико крикнул: «Сбавь скорость, перевернёмся». Кое-как мы прорвались сквозь шквал огня и повернули направо. Если бы не команда бесстрашного Чичико, мы перевернулись бы. Проехав несколько метров, я услышал стук по крыше кабины. Выскочив из кабины, я увидел, как из кузова выпрыгивает мой старший сын Астан. Я не поверил своим глазам. Он сказал: «Папа, в кузове раненый боец». Мы с Чичико переглянулись, удивляясь, как они попали в кузов. Я взорвался: «С ума сошли. Мы же не картошку везём, мать вашу…Вам что, жить надоело?» Чичико и Астан спустили с кузова раненого бойца и перенесли его за кювет. Мы обняли Астана, спросив, где мой младший сын Баграт. «Воюет», – коротко ответил он. Лежавший на земле раненый боец пояснил, что они знали об опасности, поэтому решили прикрыть грузовик, и попросил не ругать их. Но нам надо было двигаться дальше, ведь батальон был в опасности. Тогда Астан предложил нам ехать дальше, а он остался с раненым бойцом до нашего возвращения. Оказалось, что он был кабардинцем. Астан с ним познакомился в Нальчике, когда там учился. Но тот, бросив учёбу, приехал отстаивать свободу родной Абхазии.

И мы с Чичико поехали дальше. Не проехав и километра, опять попали под обстрел вражеского корректировщика. Прорвавшись, услышали взрывы снарядов, которые шахматообразно врастали в землю. Мой уазик двигался вперёд, преодолевая бездорожье и все преграды на пути. И вот мы у цели. Группа наших бойцов поспешно начала разгружать кузов. Первым подбежал Эдик Бения. Была заметна их радость, оживление. Кто-то сказал: «Ребята как вы прорвались? Вы просто нас спасли». И, улыбнувшись, добавил: «Теперь враг будет бежать со скоростью света». Поблагодарив нас, группа бойцов направилась в сторону сухумской вышки.

На обратном пути машину опять обстреляли. Добравшись до штаба, мне сообщили, что срочно нужно вести тяжелораненых к вертолёту. Доставив их в Каманы, я увидел, как медсестра Лиана Шамба перевязывает Славика Чукбар из гудаутского села Калдахуары. Просмотрев список погибших и раненых бойцов, я убедился, что там нет моих сыновей.

В штабе я встретил сына Астана, который радостно сообщил мне, что благополучно доставил своего друга-кабардинца в штаб. А младший Баграт был ранен на мосту при взятии Каман.

А я опять стал осматривать пулевые пробоины своей машины.

Публикацию подготовила Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 78Выпуск: 3679Рубрика: обществоАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ