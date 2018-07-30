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«ЛУЧШЕЕ СЕЛО ГОДА»
Конкурс
Распоряжением Премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия будет проведен конкурс «Лучшее село года». Основными его задачами являются сохранение и возрождение национальной культуры и традиций села, развитие духовных и моральных ценностей, повышение образовательного и культурного уровня жизни сельских населенных пунктов.
Главам администраций районов Абхазии до 31 июля поручается утвердить состав районных конкурсных комиссий. Участвовать в конкурсе имеют право все сельские населенные пункты районов республики.
Основные критерии определения победителей конкурса: благоустройство села, чистота улиц, ухоженность домов, отсутствие несанкционированных свалок, наличие и состояние детских и спортивных площадок, мест общего пользования и отдыха, состояние монументальных, архитектурных и природных памятников, участие населения в общественной жизни села, состояние посещаемых туристических объектов, сохранение народных промыслов и традиций, спортивные, культурные и образовательные достижения.
Конкурс станет ежегодным и будет проходить в два этапа. Прием заявок на участие в 1-м этапе проводят районные конкурсные комиссии с 1 по 31 августа.
Контроль за исполнением данного Распоряжения возложен на первого вице-премьера РА Даура Аршба.
Номер: 78
Выпуск: 3679
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс