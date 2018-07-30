«ЛУЧШЕЕ СЕЛО ГОДА»

Конкурс

Распоряжением Премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия будет проведен конкурс «Лучшее село года». Основными его задачами являются сохранение и возрождение национальной культуры и традиций села, развитие духовных и моральных ценностей, повышение образовательного и культурного уровня жизни сельских населенных пунктов.

Главам администраций районов Абхазии до 31 июля поручается утвердить состав районных конкурсных комиссий. Участвовать в конкурсе имеют право все сельские населенные пункты районов республики.

Основные критерии определения победителей конкурса: благоустройство села, чистота улиц, ухоженность домов, отсутствие несанкционированных свалок, наличие и состояние детских и спортивных площадок, мест общего пользования и отдыха, состояние монументальных, архитектурных и природных памятников, участие населения в общественной жизни села, состояние посещаемых туристических объектов, сохранение народных промыслов и традиций, спортивные, культурные и образовательные достижения.

Конкурс станет ежегодным и будет проходить в два этапа. Прием заявок на участие в 1-м этапе проводят районные конкурсные комиссии с 1 по 31 августа.

Контроль за исполнением данного Распоряжения возложен на первого вице-премьера РА Даура Аршба.

Номер: 78Выпуск: 3679Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс