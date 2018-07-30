ЗАПАСЫ ЛЬДА В АНТАРКТИДЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 25 ЛЕТ СУЩЕСТВЕННО СОКРАТИЛИСЬ

За последние 25 лет Антарктида потеряла более 3 триллионов тонн льда. При этом потеря льда за последние 5 лет резко увеличилась. О таких выводах говорится в одном из самых масштабных исследований состояния ледяного покрова этого континента. Работа проводилась международной группой из 84 ученых, проанализировавших данные, собранные в рамках спутниковых наблюдений с 1992 по 2017 год.

Номер: 78Выпуск: 3679Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы