КАК НАЧИНАЛАСЬ АВТОВЫСТАВКА В ЖЕНЕВЕ

Для бизнесменов Швейцария, в частности Женева, ассоциируется с надёжной банковской системой. Для туристов одной из визитных карточек считается Женевское озеро. Для поклонников автомобилей Женева – это святое место, где проводятся показы мод.

А началось всё со строительства завода Hispano-Suiza в далёком 1905 г. Открытие предприятия было отмечено выставкой, организованной руководителем предприятия, а по совместительству президентом автомобильного клуба.

Чтобы заинтересовать ленивую и сытую публику был придуман маркетинговый ход: в стоимость входного билета на первый автосалон в Женеве входил розыгрыш лотереи. Каждый посетитель гарантированно получал приз в виде комплектующих для своего автомобиля, велосипеда. Многим доставались ГСМ. По данным организаций, занимающихся статистикой, только за первый год своего существования женевскую автовыставку посетили 17,5 тыс. человек. В следующий год показатели посещаемости увеличились в полтора раза. Организаторы получили бонус в виде дополнительной прибыли.

Не всё шло гладко. Недоверие людей к новинкам и невозможность большинства населения купить машину на какое-то время снизили интерес к автомобильной отрасли. К тому же Первая мировая война внесла свои коррективы. Поэтому показ новых авто в 1907 году прошёл в Германии – в Цюрихе. Начиная с 1922 г. у организаторов наметилась определённая стабильность. Автошоу в Женеве уже обслуживало свыше 30 тыс. сотрудников.

1947 год. Женевский автомобильный салон получил признание и стал международным. Это, естественно, привлекло внимание автомобильных мировых монстров, которые, как бабочки на свет, начали слетаться в Швейцарию.

Послевоенные годы, в частности 1964-й, стал временем показной роскоши производителей машин бизнес-класса. Они выставляли свои новинки. На женевском автомобильном подиуме того года блистали и были в фаворе:

итальянская красавица Альфа-Ромео;

непревзойдённая Феррари;

амбициозный Порше.

СЕГОДНЯШНИЕ РЕАЛИИ

Почему женевская автовыставка прочно удерживает лидирующие позиции. Возможно, это как-то связано с нейтралитетом и той позицией, которую занимают организаторы всемирного шоу. Они не влияют на положение фаворитов или аутсайдеров.

Поэтому для многих компаний и концернов, желающих показать новые решения и стать законодателями автомобильной моды, автосалон в Женеве является своеобразным трамплином, который поможет взять мощный старт.

Традиционно места в «автомобильном президиуме» занимают: Mercedes, GM, Audi, Ford, Renault, Peugeot. А также: Kia, Honda, Mitsubishi, Toyota, Subaru и Hyundai.

Мероприятие «А-класса» регулярно посещают: Bugatti и Lamborgini.

Автомобильная выставка мирового масштаба Geneva International Motor Show, проходившая в выставочном комплексе Palexpo, вблизи с международным аэропортом Куантран стала для многих серьёзной площадкой к успеху.

Ведущие мировые производители готовят серийные модификации, суперкары и концепты заранее. По данным СМИ, автовыставку в Женеве за десять рабочих дней регулярно посещали более 700 тыс. человек, половина из которых туристы. О значимости автошоу в Женеве говорит тот факт, что освещали это событие 12 тыс. корреспондентов.

Номер: 78Выпуск: 3679Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы