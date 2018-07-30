ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

На Земле существует столько алмазов, что каждому ее жителю хватило бы на безбедную жизнь. Другими словами, те космические цены, которые нас заставляют платить за бриллианты в ювелирных магазинах, просто «дутые» – маркетинговый ход специалистов из «Де Бирс».

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Около 15 процентов воздуха, который мы вдыхаем на станции метро, составляют летающие в нем частички человеческой кожи.

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В викторианской Англии журналы советовали дамам путешествовать с булавкой во рту. По мнению журналистов, булавка могла спасти даму от поцелуя незнакомца.

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На Эвересте находится более 200 трупов альпинистов, так и не вернувшихся с вершин. Живые альпинисты используют их в качестве указателей.

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Около 2500 левшей погибают ежегодно из-за того, что используют оборудование, разработанное для правшей.

Номер: 78Выпуск: 3679Рубрика: обществоАвтор: Из Интернета