Фрэнсис Форд Коппола: биография

Его называют классиком мирового кинематографа, гением, культовым режиссером, мастером кинокадра, звездой Голливуда №1. Фрэнсис Форд Коппола – действительно фигура мегамасштаба, и каждая из его работ – шедевр и грандиозное событие для киногурманов и критиков.

В копилке Копполы шесть вожделенных фигурок «Оскара». Чтобы перечислить все награды мэтра, не хватит страницы машинописного текста. Впрочем, если бы режиссер снял «всего лишь» культовую картину «Крестный отец», его имя попало бы на скрижали мирового киноискусства.

Детство и юность

Родился классик весной 1939 года на севере США, в Детройте, в семье выходцев с Апеннинского полуострова. Бабушки, дедушки и родители Копполы – итальянские иммигранты, люди яркие и творческие. Дед по матери – неапольский композитор Франческо Пеннино. Мама – Италия Пеннино – играла на флейте в симфоническом оркестре Детройта. Старший брат Фрэнсиса Форда – Аугуст Флойд – писатель и музыкант, а младшая сестра Талия Роуз (по мужу Шайр) – актриса.

Имя младшему сыну придумал отец, работавший музыкантом и аранжировщиком в оркестре автомобилестроительной компании Ford. Родился будущий классик кинематографа в медицинском учреждении Генри Форда.

Через два года после появления мальчика главе семейства предложили место флейтиста в оркестре основателя радиокомпании «Эн-Би-Си». Родители перебрались в Нью-Йорк, прихватив троих детей. Здесь, прошли детство и юность мэтра. Ранние годы Фрэнсиса Форда Копполы омрачились болезнью: полиомиелит приковал мальчика к кровати. Чтобы разнообразить существование, Фрэнсис обустроил кукольный театр. Будущий режиссер «ставил» спектакли, развивая фантазию и развлекая брата и сестру.

Из школьных наук парень предпочитал точные, поскольку интересовался инженерным делом. Любовь к технике объяснялась желанием досконально изучить кинокамеру, которую подарили сыну родители. На камеру мальчик снимал «домашнее кино», монтируя кадры на 8-миллиметровую пленку.

Юношеские увлечения Копполы дополняли чтение и музыка. Сильное впечатление оказала на 15-летнего парня пьеса Теннесси Уильямса «Трамвай «Желание». После ее прочтения юноша заинтересовался театром.

Решающей «каплей» в определении дальнейшей биографии Фрэнсиса Форда Копполы стал просмотр «немого» кино советского режиссера

Личная жизнь

Свою единственную женщину Фрэнсис Форд Коппола встретил в ранней молодости. Элеонора Джесси Нил – декоратор.

Супруга родила мужу троих детей – дочь Софию Копполу и сыновей Джана-Карло и Романа. 22-летний старший сын, начавший работать в киноиндустрии, трагически погиб в морской аварии, катаясь на яхте. Роман Коппола стал сценаристом. Наибольшую известность приобрела единственная дочь мэтра: София сделала блестящую карьеру как актриса и режиссер.

Фрэнсис Форд Коппола состоит в родстве с Николасом Кейджем, который приходится звезде родным племянником. Его настоящее имя Николас Ким Коппола.

Фрэнсис Форд Коппола сейчас

В наши дни мэтр, возраст которого приближается к 80-летней отметке, живет в Калифорнии. В середине 1970 годов он приобрел в долине округа Напа усадьбу и в зрелом возрасте занялся виноделием.

На его виноградных плантациях растут элитные сорта ягод, а в погребах вызревает вино десяти сортов. Одному из них Фрэнсис Форд Коппола дал имя любимой дочери Софии.

У звезды есть сеть отелей, которые приносят ему стабильную прибыль.

Фильмография

• 1963 – «Безумие-13»

• 1963 – «Страх»

• 1968 – «Радуга Финиана»

• 1969 – «Люди дождя»

• 1972 – «Крестный отец»

• 1974 – «Разговор»

• 1974 – «Крестный отец 2»

• 1979 – «Апокалипсис сегодня»

• 1983 – «Изгои»

• 1983 – «Бойцовая рыбка»

• 1984 – «Клуб «Коттон»

• 1986 – «Пегги Сью вышла замуж»

• 1987 – «Сады камней»

• 1990 – «Крестный отец 3»

• 1992 – «Дракула»

• 2009 – «Тетро»

• 2011 – «Между»

Номер: 78Выпуск: 3679Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы