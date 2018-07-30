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АВТОМОБИЛИ С БЛИЖНЕГО ВОСТОКА 30.07.2018

АВТОМОБИЛИ С БЛИЖНЕГО ВОСТОКА

<p>Автомобили с ближневосточного рынка вообще никак не приспособлены к эксплуатации в России. Большинство из таких машин полностью лишено системы отопления, зато имеют мощные кондиционеры. Двигатели, не адаптированные к нашему топливу, могут быстро выйти из строя. Сегодня многие российские «серые» дилеры предлагают машины (чаще всего внедорожники) из ОАЭ. Но покупка такого автомобиля – лотерея с очень малой вероятностью выигрыша. <p>

Номер:  78
Выпуск:  3679
Рубрика:  общество
Автор:  Из российской прессы

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