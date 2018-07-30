Автомобили с ближневосточного рынка вообще никак не приспособлены к эксплуатации в России. Большинство из таких машин полностью лишено системы отопления, зато имеют мощные кондиционеры. Двигатели, не адаптированные к нашему топливу, могут быстро выйти из строя. Сегодня многие российские «серые» дилеры предлагают машины (чаще всего внедорожники) из ОАЭ. Но покупка такого автомобиля – лотерея с очень малой вероятностью выигрыша.

Номер: 78Выпуск: 3679Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы