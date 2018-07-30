ЭТО НЕ ТОЛЬКО ИГРА…

Большой футбол как истинное искусство порождает кучу фантазий и творческих замыслов. Недавний чемпионат мира тому подтверждение. Чтобы обыграть футболиста Франции и заполучить заветный мяч, игрок Хорватии подошел к этому очень творчески. Не бросился грубо под ноги соперника, а станцевал настоящий кавказский танец!

Грациозно, как и полагается, он раскинул руки в обходительном движении, забыв, наверное, что в горских танцах ногам придается первостепенное значение. Француз это знал. И помнил, танцы танцами, а ГОЛ – прежде всего! Тем более пальцами правой руки он сделал восточную мудру, которая приносит удачу.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 78Выпуск: 3679Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА