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30.07.2018
Номер: 78
Выпуск: 3679
Рубрика: общество
Автор: Юрий КУРАСКУА
ЭТО НЕ ТОЛЬКО ИГРА…
Большой футбол как истинное искусство порождает кучу фантазий и творческих замыслов. Недавний чемпионат мира тому подтверждение. Чтобы обыграть футболиста Франции и заполучить заветный мяч, игрок Хорватии подошел к этому очень творчески. Не бросился грубо под ноги соперника, а станцевал настоящий кавказский танец!
Грациозно, как и полагается, он раскинул руки в обходительном движении, забыв, наверное, что в горских танцах ногам придается первостепенное значение. Француз это знал. И помнил, танцы танцами, а ГОЛ – прежде всего! Тем более пальцами правой руки он сделал восточную мудру, которая приносит удачу.
Юрий КУРАСКУА
Номер: 78
Выпуск: 3679
Рубрика: общество
Автор: Юрий КУРАСКУА