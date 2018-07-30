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ЭТО НЕ ТОЛЬКО ИГРА… 30.07.2018

ЭТО НЕ ТОЛЬКО ИГРА…

Большой футбол как истинное искусство порождает кучу фантазий и творческих замыслов. Недавний чемпионат мира тому подтверждение. Чтобы обыграть футболиста Франции и заполучить заветный мяч, игрок Хорватии подошел к этому очень творчески. Не бросился грубо под ноги соперника, а станцевал настоящий кавказский танец!

Грациозно, как и полагается, он раскинул руки в обходительном движении, забыв, наверное, что в горских танцах ногам придается первостепенное значение. Француз это знал. И помнил, танцы танцами, а ГОЛ – прежде всего! Тем более пальцами правой руки он сделал восточную мудру, которая приносит удачу.

Юрий КУРАСКУА


Номер:  78
Выпуск:  3679
Рубрика:  общество
Автор:  Юрий КУРАСКУА

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