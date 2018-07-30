КОЛОНКА РЕДАКТОРА

САМИМ РАЗОРВАТЬ ПОРОЧНЫЙ КРУГ

«Мы устали. Надо делать что-то радикально», – так говорят наши граждане, когда речь заходит о распоясавшейся преступности.

Ранее, в 50 – 70-х годах ХХ века Абхазия – как курорт, Страна Души – гремела на весь мир. Сюда приезжали ученые из Америки, Европы, Китая, Японии. У нас было на что посмотреть, а в наших научных центрах изучали наш быт, продукты с целью выведать секрет долголетия. В конце 80-х годов Япония практически уже договорилась собирать и скупать у нас за валюту… папоротник. По только им известной технологии они из «нашего сорняка» предлагали делать сверхцелебные лекарства и мази, как говорят на Востоке, от ста болезней. Мы, абхазы тех годов, с чистым сердцем и душой воспринимающие землю, на которой живем и трудимся, трепетно относимся к своему поведению и устремлениям.

В целом среди руководителей, чиновников, тружеников, молодежи абхазской национальности никогда не процветала негативная, разрушающая сознание мысль материального обогащения любым путем.

Мы были образцом воспитанности, законопослушания и человеческого величия. Кто может вспомнить сегодня, сколько раз про Абхазию в тогдашних СМИ говорили плохо или писали, что это опасная страна или что абхазский чиновник, руководитель грабит республику, а абхазская молодежь занимается употреблением наркотических средств и т.д.?

Не вспомните. Такого просто не было. Поэтому отдыхающие из Прибалтийских стран, Германии, Югославии, Польши, Болгарии и Греции любили отдыхать у нас. Пицунда вообще полностью работала на иностранцев.

Абхазская молодежь в Сухуме, Новом Афоне, Гудауте, Гагре сама «наказывала» наркоманов и воришек из Восточной Грузии, которые слетались, как воробьи, в эти города и вносили дискомфорт как гостям республики, так и ее местным жителям.

В Сухуме драки происходили часто с так называемыми «залетными» из-за Ингура, когда они вдруг садились в людных местах на корточки и, растопырив пальцы веером, поставленным гортанным голосом «играли в блатных и «цветных».

Абхазская молодежь не бросалась на них сразу, как дружинники, а просто останавливалась рядом и начинала между собой говорить на родном языке. Как правило, заингурские, услышав абхазскую речь и поймав взгляды говорящих, прекращали искусственный, показной «блатной базар». А если продолжали, всегда находился повод, чтобы им сделать силовое внушение. В этом физическом воздействии помогали сухумские армяне, русские, греки.

За пределами республики было широко известно, что аборигенная нация – это что-то особенное, чистое, прочное, надежное, справедливое, с большой человечностью и ни в коей мере не преступное.

Точно можно сказать, что поэтому в конце 80-х нас поддерживало большинство простого народа в РФ. Когда 14 августа 1992 года Грузия решила побряцать оружием перед Абхазией, она не учла многих исторических факторов, в том числе и тех, которые не давали разгуляться заингурским «залетным», навязать в Абхазии свои правила и жить по понятиям. Мы эту форму развития по-блатному не воспринимали, и это знали наши друзья, братья с Северного Кавказа, Юга России, соотечественники из-за рубежа, поэтому мы получили такую мощную политическую, человеческую и другую поддержку, когда началась Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 гг.

Мы победили сообща, достигли того, о чем мечтали, избавились от навязанных ценностей, которые культивировали блатные и «цветные» из Грузии. Вздохнули и вскоре поняли, что корни сорняков убрать до конца не удалось.

Сегодня республика развивается, строится, живет той жизнью молодого государства, когда оно хочет идти вперед быстрее, но какие-то вещи в полном объеме сделать не может. За 25 послевоенных лет мы должны наконец-то понять, что дело не в президентах. Каждый из них всегда делает работу, как считает нужным, как было необходимо на тот момент. Чтобы ездить по правилам, держать разрешенную скорость, не проскакивать на красный свет или чтобы в селе выращивать овощи, фрукты, а в городах вовремя приходить на работу, уж точно указания президента или других чиновников не нужны. Иногда в наших разговорах приводятся такие «компетентные» примеры, что напрашивается вопрос – мы не гордые люди, что так мечтаем о Сильной Власти и Сильном Человеке? Что, нам нужен диктатор, пусть даже из своих, который будет нами помыкать и управлять, где нам стоять, где сидеть, как вести себя на дорогах, в обществе и т.д.? А если он будет наказывать? Мы же сразу его запишем в плохие кадры.

«Мы устали от преступности», – говорят все. Наверное, в первую очередь надо начинать недовольство с себя. Когда наша молодежь гоняет на скорости, разбивается, стреляет друг в друга, принимает наркотики, мы ведь на это реагируем не очень остро: и по большому счету даже молчим в тряпочку. Все хотят «ни с кем не ссориться», но перемыть косточки власти готовы всегда. Наша республика бьет два рекорда: у нас самая низкая цена за электричество и огромное количество политических партий, движений, объединений, общественных организаций. И все борются за власть, а не за восстановление чистоты аборигенной нации и наших традиций на основе Апсуара.

Недавняя драка в магазине на набережной Сухума между нашими соотечественниками, кроме стыда и позора, других чувств не вызывает. Но никто из «знающих, как обустроить и сделать прорыв в Абхазии», не осудил или не сделал соответствующие заявления. Как не сделали в свое время заявлений по поводу попытки в июле 2016 года захвата здания МВД, избиений хулиганствующими подростками работников ГАИ и т.д. Нет предложений при публичных высказываниях, на партийных съездах, собраниях по поводу того, что необходимо сделать с представителями громких фамилий, которые явно уличены в распространении наркотиков среди нашей молодежи или в сексуальном развращении малолетних детей. Вы думаете, эти действия меньше разрушают страну, чем война?

Работники правоохранительных и силовых органов, что бы ни говорили, имеют огромный потенциал, многие работают с горячими сердцами и чистыми руками и готовы 24 часа служить Закону.

Что мы делаем, когда они, исполняя свои обязанности, находят, ловят и сажают явных нарушителей или даже преступников? Надо ли приводить примеры? Мы же стараемся использовать все возможности и связи, чтобы «отмазать» своего «невиновного» сына, друга, родственника, соседа и т.д. И тем самым не замечаем, что сами же порождаем вседозволенность, беспредел, коррупцию, унижение правоохранительных органов в своей стране, которую отстояли ценой больших потерь.

Поднять тост и красиво сказать о минувших днях – это одно. Другое – когда осознаешь, что наши ребята погибли во время войны не за то, чтобы наши граждане, зная, что всегда найдут заступников за свои антиправовые поступки, гибли, особенно представители аборигенной нации, а огромное количество становилось инвалидами не во время войны, а в мирной жизни. И не для того, наверное, мы одержали Победу, чтобы наркотические препараты свободно распространялись в нашей республике и даже пришли в школьные учреждения. А мы по-прежнему не знаем, как поступить с теми, кто имеет громкие фамилии, и отцы которых ходят в друзьях у больших чиновников, но занимаются этим неблаговидным делом.

Это только кажется, что все стабилизируется само собой, или при следующем поколении, или при Новом Президенте.

Имидж страны, народа – это дорогое достояние. Всем нам стоит задуматься и предпринять меры, чтобы сохранить чистоту нашего национального самосознания.

У нас все получится, если во главу угла будем ставить не разработку схем смены «вечно неугодных» президентов и чиновников и спорить, какую систему применить при выборах граждан на то или иное кресло, а когда поменяемся мы сами.

Ведь никто из нас не хочет, чтобы в соцсетях или где-то еще говорили про Республику Абхазия в отрицательном ключе. Мы же не хотим каждый день читать, как сводки с фронтов, о гибели, суициде нашей молодежи. Не хотим слышать и об организованных преступных группировках, которые регулярно совершают разбойные нападения и похищения, и это стало уже неотъемлемой частью нашей жизни. Недавно простая женщина, защищая общественную собственность республики, сопротивляясь, вырвала у грабителя оружие и убила его. Другие подельники от страха разбежались. Какая была реакция общества, партий, движений на этот поступок женщины? Никакой. То, что женщине теперь будут угрожать со стороны грабителей, сомневаться не приходится. Ведь они чувствуют свою безнаказанность и вседозволенность. Потому что в таких случаях мы привыкли молчать и чего-то ждать.

Тем гражданам, которые готовы «помочь» близким и родным, нарушающим общепринятые нормы и законы государства, параллельно смакующим все «минусы» республики, в первую очередь необходимо не мешать работать людям, отвечающим профессионально за свой участок.

Не надо просить за виновных, как бы это не было больно и неприятно, иначе из порочного круга нам не выбраться, даже если будем часто менять государственных мужей.

Юрий КУРАСКУА

P.S. Опросил 100 человек в Сухуме. 70 человек ответили, что преступники в республике чувствуют себя вольготно, 56 человек сказали, что верят силовым ведомствам, что они справятся с поставленными задачами, если им не мешать работать.

Парадокс! Из 100 опрошенных 83 человека за 25 лет просили о помощи «за своего невиновного» в Администрации Президента, Парламенте, МВД, КМ, министерствах, а также представителей уважаемых фамилий, «деловых людей».

Номер: 78Выпуск: 3679Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА