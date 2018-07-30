ВСТРЕЧА В ЛЕТНЕМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ

Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с участниками летнего образовательного лагеря в пансионате «Эвкалиптовая роща», организованного Госкомитетом РА по молодёжной политике.

На встрече участники лагеря задавали главе государства вопросы по самым разным направлениям политической и общественной жизни страны.

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Номер: 78Выпуск: 3679Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс