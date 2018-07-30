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30.07.2018
Номер: 78
Выпуск: 3679
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ВСТРЕЧА В ЛЕТНЕМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ
Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с участниками летнего образовательного лагеря в пансионате «Эвкалиптовая роща», организованного Госкомитетом РА по молодёжной политике.
На встрече участники лагеря задавали главе государства вопросы по самым разным направлениям политической и общественной жизни страны.
Продолжение темы читайте в одном из ближайших номеров газеты.
Номер: 78
Выпуск: 3679
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс