ВЫСТАВКА АБХАЗСКИХ И АБАЗИНСКИХ ФЛАГОВ БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА В ЧЕРКЕССКЕ

Директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа сообщил: «В экспозицию выставки в Черкесске вошли точные копии флагов, которые находятся у нас в Государственном музее. Это – флаги эпохи Абхазского царства Генуэзской эпохи, позднетурецкого времени, а также разных периодов абхазской государственности».

Вице-президент международного объединения по развитию абазино-абхазского этноса «Алашара» Рамазан Мхце сказал: «Экспозиция состояла из 11 знамен, под которыми в разные периоды истории ходили абазины и абхазы. Например, алое знамя, где изображена открытая ладонь в горизонтальном положении. Это – один из древних флагов, он возник в VIII веке».

Мероприятие прошло в рамках традиционного культурно-спортивного фестиваля «Абаза».

Номер: 78Выпуск: 3679Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс