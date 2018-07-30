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30.07.2018
Номер: 78
Выпуск: 3679
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ВЫСТАВКА АБХАЗСКИХ И АБАЗИНСКИХ ФЛАГОВ БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА В ЧЕРКЕССКЕ
Директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа сообщил: «В экспозицию выставки в Черкесске вошли точные копии флагов, которые находятся у нас в Государственном музее. Это – флаги эпохи Абхазского царства Генуэзской эпохи, позднетурецкого времени, а также разных периодов абхазской государственности».
Вице-президент международного объединения по развитию абазино-абхазского этноса «Алашара» Рамазан Мхце сказал: «Экспозиция состояла из 11 знамен, под которыми в разные периоды истории ходили абазины и абхазы. Например, алое знамя, где изображена открытая ладонь в горизонтальном положении. Это – один из древних флагов, он возник в VIII веке».
Мероприятие прошло в рамках традиционного культурно-спортивного фестиваля «Абаза».
Номер: 78
Выпуск: 3679
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс