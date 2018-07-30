ОБ ИТОГАХ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ В РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ ВУЗЫ

По словам начальника пресс-службы Министерства обороны Абхазии Роланда Джоджуа, «более 50 человек будет отправлено на учебу в российские военные вузы. С 1 августа на базе Министерства обороны РА они пройдут курс молодого бойца, будут готовиться к принятию воинской присяги. После им будут выданы военные билеты, и в качестве военнослужащих Вооруженных сил Абхазии они поедут учиться в Россию. Принятие присяги планируется провести 20 августа. 1 сентября в военных учебных заведениях России проводится общее построение».

Всем абитуриентам предоставлена возможность ознакомиться со своими экзаменационными работами. Около десяти человек, которые хотели подать на апелляцию, но ознакомившись с результатами своих работ, передумали.

Номер: 78Выпуск: 3679Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс