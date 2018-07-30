ВЫСОКАЯ И ОТВЕТСТВЕННАЯ ДОЛЖНОСТЬ

Абхазский и российский борец вольного стиля, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, трехкратный чемпион мира и Европы, пятикратный чемпион России, заслуженный мастер спорта России Денис Царгуш назначен старшим тренером юношеской сборной России по вольной борьбе.

Как отметил главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев, Денис Царгуш – это человек, без которого уже давно нельзя представить нашу команду. По его словам, спортсмен более десяти лет находится в сборной команде, на протяжении долгого времени был одним из лидеров сборной.

Государственный комитет Республики Абхазия по физической культуре и спорту поздравляет Дениса Царгуш с назначением.

Номер: 78Выпуск: 3679Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс