С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В ИТАЛИЮ

Президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Тамила Мерцхулава находилась с двухдневным рабочим визитом в городе Турине (Италия). Визит состоялся по приглашению президента ТПП Турина Винченцо Илотте. Об этом сообщает пресс-служба ТПП РА.

Как отмечается в сообщении, в рамках визита в главном офисе Туринской ТПП состоялась официальная встреча Тамилы Мерцхулава и Винченцо Илотте. Главная тема визита – установление и развитие предпринимательских связей. «На встрече с Винченцо Илотте мы подчеркнули взаимное стремление сторон к расширению и упрочению взаимодействия предпринимателей двух стран. Мы рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество представителей наших бизнес-кругов», – сказала Тамила Мерцхулава. По ее словам, стороны также обговорили перспективы взаимодействия, направленные на развитие торгово-экономических связей между Абхазией и Италией.

Номер: 78Выпуск: 3679Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс