СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба выразил соболезнования Премьер-министру Греческой Республики Алексису Ципрасу в связи с гибелью людей в результате лесных пожаров.

В тексте соболезнования, в частности, говорится:

«Народ Республики Абхазия с чувством глубокой скорби воспринял известие о стихийном бедствии в Аттике, которое унесло жизни 77 человек. Мы глубоко потрясены и шокированы столь печальными известиями, которые огромной болью отозвались в наших сердцах.

От имени народа Абхазии и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

Номер: 78Выпуск: 3679Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс