ЛЕТО ЯРКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Зажигательные танцы, улыбки и хорошее настроение. А ещё весёлые конкурсы, сказочные герои и несколько десятков радостных глаз счастливой детворы. В военно-патриотическом лагере «Дзержинец» состоялось торжественное открытие.

Красные, зелёные и ярко-желтые футболки на мальчишках и девчонках – отличительные знаки (цвета) отрядов. 72 отдыхающих, каждому 11-12 лет. Веселый летний отдых в «Дзержинце» им обеспечило Министерство внутренних дел, где служат их папы и мамы. Необычный проект в системе МВД родился в 2015 г., тогда и была впервые организована летняя детская площадка на базе Республиканского кадетского корпуса. Сегодня лагерь продолжает свою работу.

Проводить каникулы в компании друзей – что может быть лучше! Довольны и родители юных дзержинцев. Занятые на службе, они спокойны за своих чад.

Несмотря на широкий список разнообразных развлечений, которые так любят дети, «Дзержинец» остается военно-патриотическим лагерем. По словам директора Александры Соколан, так дети сотрудников МВД воочию познакомятся со службой мам и пап. Кроме того, ребят ожидают творческие конкурсы, соревнования по различным видам спорта и эстафеты.

За несколько первых дней отдыха в лагере дзержинцы уже успели побывать на экскурсии в специализированных подразделениях МВД. Сотрудники роты специальной патрульно-постовой службы СМВЧ рассказали детям об особенностях воспитания служебных скакунов. Ребята не только увидели, как содержатся грациозные животные и как за ними ухаживают, но и смогли попробовать себя в роли наездников.

Бойцы спецназа «Днестр» предоставили подросткам возможность проверить свою ловкость и силу на скалодроме. Они объяснили ребятам, что занятия скалолазанием помогают побороть свои страхи, учат ставить цели и достигать их, преодолевая трудности.

В спорткомплексе «Шериф» детям рассказали, какие зарубежные команды и известные спортсмены здесь побывали. Ребята получили ответы на вопросы о действующих игроках клуба «Шериф». Также им удалось понаблюдать за тренировкой теннисистов на корте. В завершение экскурсии юные посетители почувствовали себя настоящими футболистами. Дети с радостью приняли предложение поиграть.

Побывали ребята и в Бендерской крепости. Узнали много нового о русских полководцах и других знаменитых личностях. Особо впечатлило ядро Мюнхгаузена – то самое, на котором он полетел в крепость, чтобы нарисовать план, и на вражеском ядре вернулся обратно. Также вызвали интерес уникальные экспонаты в историческом музее и музее пыток. Уходя, дети смогли полюбоваться красотами прилегающих к крепости территорий со смотровой башни.

Впереди дзержинцев ждёт ещё масса культурно-познавательных мероприятий и отдых, позволяющий набраться положительных эмоций и ярких впечатлений.

Олег ФЕДОРОВ

Номер: 79Выпуск: 3680Рубрика: обществоАвтор: Олег ФЕДОРОВ, газета "Приднестровье"