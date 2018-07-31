«АБХАЗИЮ ЛЮБИМ НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО»

Разговор с отдыхающими о еде, сервисе, ценах

Получив на днях задание редакции, узнать, что думают гости республики о наших ценах, еде, сервисе и в целом об отдыхе в Абхазии, я решила пройтись по Сухуму. Желающих провести отпуск на курортах Страны души оказалось немало, хотя уровень туристического потока в республике по сравнению с прошлым годом, видно, намного спал. Гости столицы, с которыми мне удалось пообщаться, отзывались об Абхазии тепло, с любовью. Многие отмечали, что приезжают сюда не первый год, и у нас им нравится.

Да, приятно, когда у туристов об отдыхе в Абхазии положительные отзывы, но это не говорит о том, что в туристической сфере республики никаких проблем нет, и что над этими не нужно работать. Есть проблемы и минусы, но отдых в Абхазии, продолжает радовать людей. И это приятно.

Алла Леонова, Москва:

– Мы с семьей отдыхаем в Абхазии уже 13 лет, и нам здесь все очень нравится. Меня в другую страну никаким калачом не заманишь. Люблю отдыхать в Абхазии и только в Абхазии.

– Как вам цены, сервис, отношение местных людей к приезжим?

– Меня устраивают и цены, и сервис, нравится и то, какие абхазы открытые, доброжелательны, гостеприимные. Поэтому Абхазия – это и моя страна. Я в нее влюблена. Правда, хочется, чтобы дороги в святые места наконец-то отремонтировали. А так, я считаю, что здесь все прекрасно.

Андрей Савин с супругой и детьми, Москва:

– Мы только вчера приехали в Абхазию, и, к сожалению, нам не повезло с погодой, поэтому впечатлений о стране у нас пока мало. Но мы уже знаем, что нам очень нравится природа Абхазии, доброжелательное и открытое отношение людей к приезжим. Не можем надышаться запахом кипарисов, хвои, кедров. А все остальное во время отдыха будем изучать.

– Что вас больше всего интересует?

– Нам интересно узнать вашу самобытность, абхазские традиции, и, конечно же, мы хотим посетить самые популярные места в Абхазии.

Наталья Кириченко, Волгоград:

– Мы с дочерью в Абхазии отдыхаем впервые. Приехали сюда неделю тому назад. И за это время нам удалось посетить много достопримечательностей, ознакомиться с культурой и бытом абхазов. Очень нравится природа, а люди здесь такие добрые и открытие. На все вопросы ответят, проведут в нужное место. Я не ожидала такого чуткого к нам отношения. У нас в России такого нет.

– В интернете много негативных комментариев об отдыхе в Абхазии. Пишут, что цены у нас высокие, туристический сервис «хромает», отношение к туристом плохое. Что на это скажете?

– Нет. Мы с семьей все время отдыхаем на Черноморском побережье. Иногда в Сочи, бывает и в Крыму. В этом году решили провести свой отпуск в Абхазии. Так что у меня есть с чем сравнивать отдых в Абхазии. Скажу, что цены у вас такие же, как и в России. Порой, цены у вас гораздо ниже. Даже транспорт у вас намного дешевле. Живем мы с дочерью в МВО, в эконом-номере. Условия в санатории хорошие. Возможно, в дорогих отелях условия и лучше. Этого я не знаю, но нас все устраивает. Ездили мы и на экскурсии. Мы в восхищении от озера Рицы. Экскурсия интересная, познавательная. В медовый двор еще заезжали. Там мы были в восторге от рассказов местных пчеловодов. Купили себе хороший качественный абхазский мед. А в меде я разбираюсь. В Абхазии и молочная натуральная продукция мне нравится, покупаю все на рынке, а также беру домашние персики, нектарины, груши, яблоки.

Сестры Татьяна и Инна, Ставрополь:

– Мы приезжаем на отдых в Абхазию с 2000-го года. Нам здесь все нравится: природа, кухня, доброжелательное отношение людей.

– Ценами довольны на услуги, продукты? Сталкивались ли вы во время отдыха с какими-либо проблемами?

– Каких-то серьезных проблем никогда не было, если и появлялись, то местные жители всегда готовы помочь. Ценами и сервисом довольны. Сервис, конечно, можно улучшить, но нам ваша самобытность нравится.

Ирина и Арина Диденко, Воронеж:

– Мы восхищаемся абхазским гостеприимством, ну и природа у вас очень красивая. А море такое чистое, такого в Сочи нет. В Воронеже только реки, в которых мы купаемся. Но море – есть море. Остановились мы с семьей в Пицунде, в Сухум сегодня приехали на экскурсию. Хорошо здесь. Хорошо отдыхать в Абхазии.

– Ценами и сервисом довольны?

– Цены у вас такие же, как во всех южных приморских городах, что-то и подешевле. Те, кто говорят, что здесь цены высокие, пусть в Сочи поедут и сравнят. Там цены действительно высокие, а здесь сегмент ценовой средний. Если говорить о том, что нам тут не понравилось, это то, что разрушенные здания не восстанавливаются, они же портят вид города. А так все прекрасно.

Ирина Зиновьева, Нижний Новгород:

– Уже пять дней отдыхаем у вас с внуком. Остановились в Агудзере. И нам все нравится. Мы проживаем в мини-гостинице. С проживанием и двухразовым питанием мы платим 750 рублей в день. Нас это устраивает. Цены у вас средние, правда пока мы не успели побывать в кафе и ресторанах. Мы еще неделю здесь, и за это время успеем. Друзья рекомендуют в ресторан «Нартаа» сходить, говорят там лодочки очень вкусные и недорогие. Что еще сказать? Природа у вас красивая, но сервис хромает. Мне также нравится, что отношение людей у вас доброжелательное. Неприятно смотреть на разрушенные здания которые не восстанавливаются. Мы любим Абхазию и болеем за нее всем сердцем. Правда, начало июля в Абхазии выдалось дождливым, немного расстроились из-за этого. У себя весь июнь проходили в куртках, а здесь хотели отогреться. Несмотря на дождливую погоду, мы не сидели дома, ездили смотреть красоты Абхазии: Черниговку, озеро Рицу, Новый Афон, на источники поехали в Гудауту и Очамчыру. А сегодня приехали в Сухум. Как же здесь хорошо и красиво!

Тужилина Светлана с детьми, Россия:

– Мы только сегодня приехали Абхазию. Посещаем ее впервые, и она нам уже нравится, очень сильно впечатлила. И вкусно все, и люди доброжелательные. Надеемся, она нас не разочарует, мы планируем здесь провести не меньше двух недель.

Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 79Выпуск: 3680Рубрика: обществоАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ