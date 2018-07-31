КАКАЯ ОНА, МЕДИЦИНА В СЕЛЕ?

Ответ на этот вопрос искала правительственная делегация во главе с вице-премьером Алексеем Цурканом. На прошедшей неделе он вместе с министром здравоохранения посетил лечебно-профилактические учреждения южных и центральных районов республики. На очереди – север.

В Рыбницком районе, к примеру, стараются за счет собственных средств ремонтировать сельские амбулатории и медпункты. Радует финансовая помощь местных землепользователей – они почти никогда не остаются в стороне. Вот и в селе Мокра предприниматели построили фельдшерско-акушерский пункт всего за месяц. Использовали новые технологии сборки из различных конструкций, скрепляемых воедино. Новое помещение теплое, уютное, обеспечено всеми инженерными коммуникациями.

В Правительстве серьезно заинтересовались постройкой подобных объектов. Минэкономразвития вместе с Минздравом разработают типовой проект такого здания. Чтобы не везти из-за рубежа материалы, думают о возможности создания такого производства у нас.

Однако не во всех селах все так гладко. В ФАПе села Ленино ремонта не видели давно. Стены отслаиваются, сквозь окна проходит воздух, отсутствуют водоснабжение и отопление. Но это не все. Тяжелее всего добраться до пункта: крутой подъем становится преградой для старшего поколения, особенно после дождя.

О дефиците кадров Алексею Цуркану говорили в СВА Воронково и ФАПе Станиславки. Молодые врачи в сельской медицине практически не задействованы. Причины традиционны – низкая оплата труда и отсутствие доступного жилья. Пока же медицина вне городской черты держится на энтузиазме тех, кто отдал ей много лет жизни. Аналогичная ситуация с медиками и в Каменском районе. На смену людям, отработавшим уже очень много лет, почти некому прийти.

Одно из самых проблемных медучреждений северного района – амбулатория села Кузьмин. Строение возвели в 1937 году. Здесь были и казарма, и больница, и даже приют. Газ не проведен, впрочем, как вода и тепло. Местные власти предложили перевести СВА в школу. Сельчане идею поддержали. К осени в учебном заведении часть помещений отремонтируют под амбулаторию. Вход в СВА будет отдельным. Эти работы предусмотрены по программе Фонда капвложений.

А проблемные места районной поликлиники видны сразу на пороге: бетонный козырек здания признан аварийным. Врачи говорят, что из-за осадков он еще и проседает. Риск обрушения велик. В следующем году по программе Фонда его реконструируют.

Обустройство пандусов, замена окон и дверей, протекающих крыш, восстановление электрической проводки – все это нужно в ряде рыбницких и каменских учреждений здравоохранения.

Посетив оба района, Алексей Цуркан отметил, что медицина в селе должна выйти на другой уровень. В Министерстве здравоохранения собрана вся информация по каждому ФАПу, СВА и сумме средств, необходимых для восстановления.

«Дальше мы будем определять приоритетность, чтобы на протяжении двух-трех лет действительно продемонстрировать нашим гражданам, что ситуация меняется к лучшему», – сказал вице-премьер.

На этом диагностика завершается. Теперь Правительство будет переходить к лечению медицинских объектов.

Мария НИКОЛАЕВА

Номер: 79Выпуск: 3680Рубрика: обществоАвтор: Мария НИКОЛАЕВА, газета "Приднестровье"