ЧИСТЫЙ БЕРЕГ

«Все на уборку!» – девиз выходного дня

В столице прошёл субботник. Участие в нём приняли и сотрудники Министерства внутренних дел. Желающих провести уик-энд на природе с пользой оказалось немало. Вооружившись перчатками и мешками для мусора, на берег Днестра вышли более 100 милиционеров. Спасатели, паспортисты, оперативники, преподаватели института МВД и даже глава ведомства свой выходной решили посвятить чистоте в родном городе.

Берег Днестра всегда был излюбленным местом отдыха тираспольчан. Пытаясь абстрагироваться от городской суеты, многие из жителей столицы приезжают туда с сумками, наполненными напитками и едой. Только вот убирают за собой отнюдь не все. Некоторые возвращаются в цивилизацию налегке, как бы забывая о пустых пластиковых бутылках и упаковках. «К сожалению, в нашем обществе есть люди, кому чужда гражданская сознательность. Это те, кто оставляет после себя неразлагающийся мусор, тем самым нанося вред природе. Уверен, что наши сотрудники, поучаствовав в таком мероприятии, за собой убирать будут точно. А чистый берег как можно дольше сможет радовать жителей нашей республики», – отметил министр внутренних дел Руслан Мова.

Организаторами генеральной уборки выступили представители экологического волонтёрского общественного движения «ЭкоПМР», главная задача которого – защита окружающей среды на территории нашего края. Для них этот субботник у реки – далеко не первый. Но, как отметил представитель объединения Борис Эфрос, благодаря офицерам столь масштабно он прошёл впервые. Обычно в очистке набережной от мусора участвует чуть более 20 человек.

Чтобы было удобнее, берег разбили на зоны. Каждая группа отвечала за свой участок. И несмотря на то что некоторые территории были засорены донельзя, спустя буквально несколько часов работы излюбленное место отдыха заметно преобразилось, приобрело здоровый чистый вид. Оттуда вывезли более сотни мешков с мусором.

Такого рода субботники – это не только уборка и благоустройство города, но и отличная возможность пообщаться в неформальной обстановке. Как отметил Руслан Мова, привлекать сотрудников ведомства к участию в аналогичных мероприятиях будут и в последующем. Выполняя не совсем свойственные им работы, милиционеры делают наш край лучше и чище.

Ирина КРАВЕЦ

Номер: 79Выпуск: 3680Рубрика: обществоАвтор: Ирина КРАВЕЦ, газета "Приднестровье"