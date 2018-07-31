ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ – ТОЛЬКО С ОЦЕНКОЙ «ОТЛИЧНО»!

Программа капвложений в действии

Спортивный зал Рыбницкой русской гимназии №1 уже сейчас радует глаз новыми окнами, ровными потолками и нарядно покрашенными стенами. Осталось только уложить полы, и эти работы близятся к завершению.

В спортивном зале пахнет лесом и смолой – укладывается верхний слой пола, покрытие – сосновые доски.

– Завершающий этап ремонта спортивного зала – устройство деревянных полов – выполняет бригада из пяти человек. Каждый из них – настоящий мастер, и работают они на совесть, не считаясь со временем. Все работы выполняются строго по технологии: нижний слой – черновая доска, верхний – доска шпунтованная половая, – прокомментировал ситуацию прораб фирмы-подрядчика ООО «Лемиза» Иван Рымарчук. – Лес первоклассный, привезли из России. Теперь детям будет удобно заниматься спортом и проводить соревнования. А после занятий можно принять душ. Работы в спортзале выполнены на 80 процентов. И если в спортзале на полу будет деревянная доска, то в актовом зале – ламинат: здесь репетируют танцоры, здесь проводят конкурсы, и этот материал подходит как нельзя лучше.

Масштаб работ, проведенных в гимназии по программе капитальных вложений, впечатляет. Замена оконных блоков – как положено, с подоконниками и отливами, дверных блоков, ремонт столовой и актового зала, ремонт раздевалок, санузлов и душевых с укладкой плитки и установкой сантехники и бойлеров, устройство нового потолочного покрытия, ремонт кровли. Основная часть уже завершена.

Конечно, иногда коррективы вносит погода. Дождь на время заставляет приостанавливать работы на крыше, но как только она высыхает, кровельщики возобновляют работу.

Строители фирмы «Лемиза» задействованы и в выполнении ремонтных работ в средней школе №9, где они производят заделку швов межпанельных стыков, а также ремонт цоколя и приямков. Цоколь, как и колонны центрального входа, будет отделан декоративной кварцевой крошкой – это и красиво, и долговечно. На крыльце школы в ближайшее время установят плитку из керамогранита.

На двух других социальных объектах – детских садах №2 и №4 – работают ОАО ПСУ «МЭТР» и ООО «Мастерок».

В детском саду №2 завершена установка оконных и дверных блоков, отремонтировано внутреннее электроосвещение с установкой новых светильников, система канализации и вентиляции в пищеблоке обновлена, капитально отремонтирован фасад здания, осталось только покрасить наружные стены. Дорожки во дворе уложены бетонными плитами, центральную часть двора в завершение предстоит покрыть асфальтом.

Замену дверных и оконных блоков с отделкой внутренних и наружных откосов в детском саду №4 выполняют строители ООО «Мастерок».

Руководители объектов очень довольны работой строителей, каждый из которых – профессионал. Они стараются сдать социальные объекты в сжатые сроки и с достойным качеством. Делать для детей – значит, делать на «отлично»!

Завершить работы по программе капвложений планируется к началу учебного года.

Дина ЛИСТЮГИНА

Номер: 79Выпуск: 3680Рубрика: обществоАвтор: Дина ЛИСТЮГИНА, газета "ПРИДНЕСТРОВЬЕ"