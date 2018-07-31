НЕ ТОЛЬКО ЭКОНОМИТЬ, НО И ЗАРАБАТЫВАТЬ

Президент ПМР В.Красносельский нацелил Верховный Совет и Правительство на плодотворную работу над проектом «Концепции бюджетной и налоговой политики на 2019 год и среднесрочную перспективу».

К обсуждению документа, который в перспективе определит основные ориентиры бюджетной и налоговой политики государства на ближайшие три года, глава государства пригласил руководителей законодательной и исполнительной ветвей власти. Председатель приднестровского Правительства А.Мартынов напомнил, что проект Концепции принят Верховным Советом во втором чтении и до сентября депутатам и представителям Правительства предстоит совместно доработать документ. Александр Мартынов остановился на его базовых положениях. Одно из них – фиксация налоговой нагрузки на уровне 28% ВВП. По словам главы Правительства, это средний уровень для стран Таможенного союза ЕАЭС. Он назвал предлагаемый показатель сбалансированным, добавив, что у исполнительной власти есть ряд предложений по корректировке системы налогообложения индивидуальных предпринимателей и сельхозпроизводителей – тех, чья деятельность является приоритетной для республики. Говоря о разделе Концепции, посвященном бюджетной политике, А. Мартынов подчеркнул, что главной задачей на среднесрочную перспективу является увеличение размера заработной платы и пенсий. «В каких-то сферах будем увеличивать за счет экономии средств по фонду оплаты труда, где-то – непосредственно индексируя сам фонд. Есть все необходимые расчеты и четкое представление, как это сделать», – сказал Председатель Правительства, напомнив, что первые шаги в этом направлении сделаны: пилотные проекты на базе МВД и минэкономразвития продемонстрировали положительный результат.

Важным направлением, обозначенным в концепции бюджетной и налоговой политики, станет работа по улучшению ситуации в сфере здравоохранения. А. Мартынов констатировал, что проведенные исследования выявили ряд серьезных проблем – низкие зарплаты, дефицит специалистов по целому ряду направлений, недостаточное финансирование медикаментов (средства выделяются на приобретение только 15% от потребности). Новая Концепция предполагает доведение этого показателя до 70-75%.

Номер: 79Выпуск: 3680Рубрика: обществоАвтор: ГАЗЕТА "ПРИДНЕСТРОВЬЕ"