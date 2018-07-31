Закон Республики Абхазия

О внесении изменения в Закон РА «О праздничных и памятных днях в Республике Абхазия»

Статья 1

Внести в Закон Республики Абхазия от 5 января 1995 года, № 199-с «О праздничных и памятных днях в Республике Абхазия» (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 1995, № 3, ст. 137; 1999, № 10, ст. 63; газета «Республика Абхазия», № 111 (1470), 28 - 30 сентября 2002 года; Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 2006, № 24, ст. 23; 2007, № 27, ст. 27; 2007, № 30, ст. 51; 2007, № 30, ст. 99; 2012, № 42, ст.125; 2012, № 42, ст.126; 2012, № 43, ст. 88; 2014, № 46, ст. 113; 2016, № 55, ст. 101; ст.102; газета «Республика Абхазия», № 52 (3086), 18-19 мая 2014 года) изменение, изложив статью 1 в следующей редакции:

«Статья 1. Праздничными нерабочими днями на территории Республики Абхазия являются:

1-2 января – Новый год;

7 января – Рождество Христово1;

14 января – Ажьырныщъа (День сотворения мира, обновления);

8 марта – Международный женский день;

1 мая – Праздник труда;

9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне 1941– 1945 гг.;

23 мая – День святого апостола Симона Кананита;

26 августа – День международного признания независимости Республики Абхазия;

28 августа – Нанщъа (День Успения Пресвятой Богородицы);

30 сентября – День Победы и Независимости;

26 ноября – День Конституции Республики Абхазия.».

___________ Примечание: Нерабочими днями являются 6 и 8 января.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 12 июля 2018 года

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум,

20 июля 2018 года,

№ 4646-с-VI

Номер: 79Выпуск: 3680Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия