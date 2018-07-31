Закон Республики Абхазия

О Знамени Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. О Знамени Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

В целях увековечения подвига в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. настоящим Законом устанавливаются статус Знамени Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг., правовые основы его хранения и использования.

Статья 1

Знаменем Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. (далее – Знамя Победы) является Государственный флаг Республики Абхазия, водруженный Вооруженными силами Республики Абхазия 30 сентября 1993 года на Государственной границе Республики Абхазия по реке Ингур.

Знамя Победы является символом доблести и героизма народа Абхазии и его Вооруженных сил в борьбе с оккупационными войсками госсовета Грузии.

Статья 2

Знамя Победы находится на вечном хранении в условиях, обеспечивающих его сохранность и доступность для обозрения.

Место, порядок хранения и использования Знамени Победы определяются Президентом Республики Абхазия.

Хранение Знамени Победы осуществляется за счёт средств республиканского бюджета.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 12 июля 2018 года

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г.Сухум,

20 июля 2018 года,

№ 4647-с-VI

Номер: 79Выпуск: 3680Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия