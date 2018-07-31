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Закон Республики Абхазия
О Знамени Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. О Знамени Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.
В целях увековечения подвига в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. настоящим Законом устанавливаются статус Знамени Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг., правовые основы его хранения и использования.
Статья 1
Знаменем Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. (далее – Знамя Победы) является Государственный флаг Республики Абхазия, водруженный Вооруженными силами Республики Абхазия 30 сентября 1993 года на Государственной границе Республики Абхазия по реке Ингур.
Знамя Победы является символом доблести и героизма народа Абхазии и его Вооруженных сил в борьбе с оккупационными войсками госсовета Грузии.
Статья 2
Знамя Победы находится на вечном хранении в условиях, обеспечивающих его сохранность и доступность для обозрения.
Место, порядок хранения и использования Знамени Победы определяются Президентом Республики Абхазия.
Хранение Знамени Победы осуществляется за счёт средств республиканского бюджета.
Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 12 июля 2018 года
Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия
г.Сухум,
20 июля 2018 года,
№ 4647-с-VI
Номер: 79
Выпуск: 3680
Рубрика: политика
Автор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия