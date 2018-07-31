ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РА

26 июля состоялось очередное заседание Кабинета Министров РА под председательством Премьер-министра Геннадия Гагулия, на котором было рассмотрено 39 вопросов.

Члены правительства единогласно приняли Постановление «Об установлении ежемесячного пособия инвалидам I группы Отечественной войны народа Абхазии и лицам, ставшим инвалидами I группы, вследствие ранений, полученных в боевых действиях при защите Республики Абхазия (резервисты действующего резерва Вооруженных сил РА, военнослужащие срочной службы)». Представляя документ на рассмотрение, министр труда, занятости и социального обеспечения РА Руслан Аджба сообщил:

– В целях оказания социальной поддержки вышеназванных категорий инвалидов в проекте Постановления предлагается установить с 1 июля 2018 года ежемесячное пособие в размере 10 000 рублей. Местные отделы социального обеспечения должны назначить пособие по месту прописки инвалидов. На 2018 год во втором полугодии мы предусмотрели в Законе «О Республиканском бюджете» финансирование выплат. В последующие годы дополнительные расходы на финансирование выплат составят около 25 000 000 рублей. В целом это около 30 000 000 рублей ежегодно.

Были также утверждены таможенные пошлины на вывоз ореха. Представляя документ, руководитель Аппарата Кабинета Министров РА Давид Сангулия пояснил:

– Данный проект предусматривает уменьшение ставок с 10 рублей до 5 рублей за неочищенный орех и с 15 рублей до 10 рублей за очищенный от скорлупы орех. В действующей редакции Постановления от 2003 года пошлины на орех при вывозе в Грузию и в Россию разные. Так, экспортные пошлины через границу по реке Ингур составляют: орех в скорлупе – 10 рублей, очищенный – 15 рублей. На границе по реке Псоу: в скорлупе – 1 рубль, очищенный – 2 рубля. В новом же проекте Постановления повсеместно устанавливается единая вывозная пошлина на орех.

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия отметил: «Получается, сейчас мы снижаем пошлины на вывоз в сторону Ингура на 5 рублей, но в то же время повышаем их в сторону России на 4 рубля».

После длительного обсуждения нескольких вариантов редакций проекта Постановления по итогам голосования было принято решение об установлении единых ставок вывозной пошлины за пределы республики: 5 рублей – на орех в скорлупе и 10 – на очищенный орех.

Было одобрено Постановление о передаче доли прибыли 2018 года Госкомпании «Абхазтоп» в бюджет РА. Представил документ вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба. Он сообщил, что в целях увеличения доходной части бюджета проектом Постановления предложено Государственной компании «Абхазтоп» перечислить в полном объеме в республиканский бюджет прибыль от долевого участия в ООО «РН-Абхазия» (Роснефть) за 2014 год. Сумма составила 80 миллионов рублей.

Комментируя документ, Премьер-министр РА Геннадий Гагулия подчеркнул: «Деньги уже определены на постройку дороги, ведущей к мемориальному комплексу Владислава Григорьевича Ардзинба. В микрорайоне «Маяк» будет отремонтирована трасса».

Члены правительства утвердили перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств для пенсионеров. Документ представил министр здравоохранения РА Тамаз Цахнакия, пояснив, что документ подготовлен в целях реализации политики государства по социальной поддержке отдельных категорий граждан, в данном случае пенсионеров, для повышения доступности жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, а также осуществления контроля за порядком изменения, регулирования цен. Министр подчеркнул:

– В Приложении 89 позиций медикаментов, которые применяются сегодня в клинической практике. Фармацевтические организации должны реализовывать жизненно необходимые лекарственные средства пенсионерам в соответствии с утвержденным Перечнем. При предъявлении пенсионного удостоверения розничные цены на лекарства будут снижены. На лекарства ценой до 500 рублей – на 25%, а свыше 500 рублей – на 20%.

Тамаз Цахнакия отметил, что в проекте Постановления предписывается организовать ведение учета лекарственных средств, выдаваемых этой категории граждан, а также Государственному комитету по стандартам и потребительскому надзору, совместно с Минздравом РА и МВД РА, обеспечить регулярный мониторинг и контроль за оптовыми и розничными ценами лекарственных средств, которые определены в соответствующем Перечне.

– Мы создаем отдельное подразделение Управления по надзору за фармацевтической деятельностью, которое непосредственно будет осуществлять контроль над отпуском медикаментов в целом, а также по данному Постановлению, в частности, – подчеркнул министр.

Был утвержден Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. Представляя проект Постановления, министр юстиции РА Марина Пилия сказала:

– В соответствии с Законом РА «О противодействии коррупции» на Министерство юстиции РА возложены функции по проведению антикоррупционной экспертизы. Речь идет об антикоррупционной экспертизе проектов закона, проектов указов Президента РА, проектов постановлений Кабинета Министров РА. В части правовой экспертизы ведомственных нормативных актов в Законе предусмотрено более позднее вступление в силу этой нормы. Отсрочка вступления в силу этой нормы действует до вступления в силу Закона, регулирующего порядок регистрации нормативно-правовых актов. Поэтому в этой части проекта Постановления предлагается срок, определенный Законом.

Марина Пилия также подчеркнула:

– Хочу акцентировать внимание на такой коррупциогенный фактор, как заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов, в отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий.

Единогласно было утверждено Постановление «О мерах по развитию предпринимательства и стимулированию деловой активности в административно-территориальных единицах Республики Абхазия». Представляя документ, министр экономики РА Адгур Ардзинба сообщил:

– На сегодняшний день районная Администрация руководствуется Законом «Об управлении административно-территориальными единицами РА» от 1997 года. Если посмотреть внимательно этот закон, то видно, что к компетенции местной Администрации относится лишь разработка и внесение на утверждение органов местного самоуправления проекта программ экономического и социального развития территории и их реализация. По сути, этот пункт сводится к составлению прогноза индикативного плана. То есть на сегодняшний день в разных районах по-разному реализуется экономическая политика. Но здесь необходим унифицированный подход.

Министр экономики пояснил, что главное нововведение, предложенное в документе, это – институт уполномоченного по экономическим вопросам на местах. Он будет отвечать за вопросы предпринимательской активности, инвестиционной деятельности на местах, за снижение административного воздействия. При этом предлагается на главу Администрации возложить персональную ответственность за работу уполномоченного лица. Более того, на ежеквартальной основе должен составляться отчет Министерства экономики о том, что сделано в этой части. Адгур Ардзинба подчеркнул также, что показатели эффективности работы местных органов власти должны в первую очередь определяться созданием новых рабочих мест и стимулированием предпринимательской деятельности.

Далее был утвержден Отчет об использовании средств Резервного фонда Кабинета Министров Республики Абхазия за первое полугодие 2018 года.

Представил Отчет вице-премьер, министр финансов Абхазии Джансух Нанба. Он проинформировал присутствующих о том, что общий размер принятых обязательств по Резервному фонду Правительства РА составляет 30 744 412 рублей. Кассовый расход по взятым обязательствам – 26 190 183 рубля.

Русудан БАРГАНДЖИЯ26 июля состоялось очередное заседание Кабинета Министров РА под председательством Премьер-министра Геннадия Гагулия, на котором было рассмотрено 39 вопросов.

Члены правительства единогласно приняли Постановление «Об установлении ежемесячного пособия инвалидам I группы Отечественной войны народа Абхазии и лицам, ставшим инвалидами I группы, вследствие ранений, полученных в боевых действиях при защите Республики Абхазия (резервисты действующего резерва Вооруженных сил РА, военнослужащие срочной службы)». Представляя документ на рассмотрение, министр труда, занятости и социального обеспечения РА Руслан Аджба сообщил:

– В целях оказания социальной поддержки вышеназванных категорий инвалидов в проекте Постановления предлагается установить с 1 июля 2018 года ежемесячное пособие в размере 10 000 рублей. Местные отделы социального обеспечения должны назначить пособие по месту прописки инвалидов. На 2018 год во втором полугодии мы предусмотрели в Законе «О Республиканском бюджете» финансирование выплат. В последующие годы дополнительные расходы на финансирование выплат составят около 25 000 000 рублей. В целом это около 30 000 000 рублей ежегодно.

Были также утверждены таможенные пошлины на вывоз ореха. Представляя документ, руководитель Аппарата Кабинета Министров РА Давид Сангулия пояснил:

– Данный проект предусматривает уменьшение ставок с 10 рублей до 5 рублей за неочищенный орех и с 15 рублей до 10 рублей за очищенный от скорлупы орех. В действующей редакции Постановления от 2003 года пошлины на орех при вывозе в Грузию и в Россию разные. Так, экспортные пошлины через границу по реке Ингур составляют: орех в скорлупе – 10 рублей, очищенный – 15 рублей. На границе по реке Псоу: в скорлупе – 1 рубль, очищенный – 2 рубля. В новом же проекте Постановления повсеместно устанавливается единая вывозная пошлина на орех.

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия отметил: «Получается, сейчас мы снижаем пошлины на вывоз в сторону Ингура на 5 рублей, но в то же время повышаем их в сторону России на 4 рубля».

После длительного обсуждения нескольких вариантов редакций проекта Постановления по итогам голосования было принято решение об установлении единых ставок вывозной пошлины за пределы республики: 5 рублей – на орех в скорлупе и 10 – на очищенный орех.

Было одобрено Постановление о передаче доли прибыли 2018 года Госкомпании «Абхазтоп» в бюджет РА. Представил документ вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба. Он сообщил, что в целях увеличения доходной части бюджета проектом Постановления предложено Государственной компании «Абхазтоп» перечислить в полном объеме в республиканский бюджет прибыль от долевого участия в ООО «РН-Абхазия» (Роснефть) за 2014 год. Сумма составила 80 миллионов рублей.

Комментируя документ, Премьер-министр РА Геннадий Гагулия подчеркнул: «Деньги уже определены на постройку дороги, ведущей к мемориальному комплексу Владислава Григорьевича Ардзинба. В микрорайоне «Маяк» будет отремонтирована трасса».

Члены правительства утвердили перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств для пенсионеров. Документ представил министр здравоохранения РА Тамаз Цахнакия, пояснив, что документ подготовлен в целях реализации политики государства по социальной поддержке отдельных категорий граждан, в данном случае пенсионеров, для повышения доступности жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, а также осуществления контроля за порядком изменения, регулирования цен. Министр подчеркнул:

– В Приложении 89 позиций медикаментов, которые применяются сегодня в клинической практике. Фармацевтические организации должны реализовывать жизненно необходимые лекарственные средства пенсионерам в соответствии с утвержденным Перечнем. При предъявлении пенсионного удостоверения розничные цены на лекарства будут снижены. На лекарства ценой до 500 рублей – на 25%, а свыше 500 рублей – на 20%.

Тамаз Цахнакия отметил, что в проекте Постановления предписывается организовать ведение учета лекарственных средств, выдаваемых этой категории граждан, а также Государственному комитету по стандартам и потребительскому надзору, совместно с Минздравом РА и МВД РА, обеспечить регулярный мониторинг и контроль за оптовыми и розничными ценами лекарственных средств, которые определены в соответствующем Перечне.

– Мы создаем отдельное подразделение Управления по надзору за фармацевтической деятельностью, которое непосредственно будет осуществлять контроль над отпуском медикаментов в целом, а также по данному Постановлению, в частности, – подчеркнул министр.

Был утвержден Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. Представляя проект Постановления, министр юстиции РА Марина Пилия сказала:

– В соответствии с Законом РА «О противодействии коррупции» на Министерство юстиции РА возложены функции по проведению антикоррупционной экспертизы. Речь идет об антикоррупционной экспертизе проектов закона, проектов указов Президента РА, проектов постановлений Кабинета Министров РА. В части правовой экспертизы ведомственных нормативных актов в Законе предусмотрено более позднее вступление в силу этой нормы. Отсрочка вступления в силу этой нормы действует до вступления в силу Закона, регулирующего порядок регистрации нормативно-правовых актов. Поэтому в этой части проекта Постановления предлагается срок, определенный Законом.

Марина Пилия также подчеркнула:

– Хочу акцентировать внимание на такой коррупциогенный фактор, как заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов, в отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий.

Единогласно было утверждено Постановление «О мерах по развитию предпринимательства и стимулированию деловой активности в административно-территориальных единицах Республики Абхазия». Представляя документ, министр экономики РА Адгур Ардзинба сообщил:

– На сегодняшний день районная Администрация руководствуется Законом «Об управлении административно-территориальными единицами РА» от 1997 года. Если посмотреть внимательно этот закон, то видно, что к компетенции местной Администрации относится лишь разработка и внесение на утверждение органов местного самоуправления проекта программ экономического и социального развития территории и их реализация. По сути, этот пункт сводится к составлению прогноза индикативного плана. То есть на сегодняшний день в разных районах по-разному реализуется экономическая политика. Но здесь необходим унифицированный подход.

Министр экономики пояснил, что главное нововведение, предложенное в документе, это – институт уполномоченного по экономическим вопросам на местах. Он будет отвечать за вопросы предпринимательской активности, инвестиционной деятельности на местах, за снижение административного воздействия. При этом предлагается на главу Администрации возложить персональную ответственность за работу уполномоченного лица. Более того, на ежеквартальной основе должен составляться отчет Министерства экономики о том, что сделано в этой части. Адгур Ардзинба подчеркнул также, что показатели эффективности работы местных органов власти должны в первую очередь определяться созданием новых рабочих мест и стимулированием предпринимательской деятельности.

Далее был утвержден Отчет об использовании средств Резервного фонда Кабинета Министров Республики Абхазия за первое полугодие 2018 года.

Представил Отчет вице-премьер, министр финансов Абхазии Джансух Нанба. Он проинформировал присутствующих о том, что общий размер принятых обязательств по Резервному фонду Правительства РА составляет 30 744 412 рублей. Кассовый расход по взятым обязательствам – 26 190 183 рубля.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 79Выпуск: 3680Рубрика: экономикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ