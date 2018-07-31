ПОСТРОЯТ НОВУЮ ДОРОГУ

На заседании Кабинета Министров Республики Абхазия принято Постановление о передаче доли прибыли 2018 года Госкомпании «Абхазтоп» в бюджет РА.

Представил документ вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба. По его словам, в целях увеличения доходной части бюджета проектом Постановления Государственной компании «Абхазтоп» предложено перечислить в полном объеме в республиканский бюджет прибыль от долевого участия в ООО «РН-Абхазия» (Роснефть) за 2014 год. Суммарно – это порядка 80 миллионов рублей.

При этом Премьер-министр РА Геннадий Гагулия подчеркнул: «Деньги уже определены на постройку дороги, ведущей к мемориальному комплексу Владислава Григорьевича Ардзинба. То есть микрорайон «Маяк» будет обеспечен хорошей дорогой».

Номер: 79Выпуск: 3680Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс