ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ И ПРОБЛЕМ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание по ситуации на абхазо-российской границе с секретарем Совета безопасности Мухамедом Килба, председателем Службы государственной безопасности Зурабом Маргания, начальником Пограничного отряда СГБ, заместителем председателя СГБ Нодаром Чачхиани.

«Ситуация на границе остается достаточно сложной. Оставлять то положение дел, которое есть сегодня, ни в коем случае нельзя. Я отдавал соответствующее поручение Совету безопасности и Пограничному отряду СГБ уточнить реальную картину, ее причины и то, какие необходимо предпринять действия, чтобы улучшить качество проводимой работы как с нашей, так и с российской стороны. Для того, чтобы на российской стороне изменилась эта ситуация, необходимо говорить с вышестоящими руководителями тех структур, которые представлены на границе.

Я говорил с руководителем Федеральной службы безопасности. Меня заверили в том, что будут приняты меры для улучшения состояния дел на границе. Вы говорили с представителями Совета безопасности России. Хотел бы услышать от вас, какие предпринимаются шаги, чтобы исправить ситуацию. Это касается как наших людей, которые переходят границу, так и тех граждан, которые к нам едут в качестве туристов. Мне докладывали о том, что автобусы стоят от одного часа до трех, при переходе границы фактически идет опрос. Необходимо учесть все эти моменты», – сказал Президент.

Секретарь Совета безопасности Мухамед Килба доложил главе государства о предпринятых действиях.

«Действительно, имеют место такие факты, когда при переходе контрольно-пропускного пункта на паспортном контроле процедура чрезмерно затягивается. Абсолютное большинство граждан, которые переходят сегодня по данному пункту, являются гражданами Российской Федерации. Они едут к нам в основном отдыхать в качестве туристов. Я связывался с руководством Совета Безопасности Российской Федерации, и на основании материалов, предоставленных нашей Пограничной службой, письменно обратился к Рашиду Гумаровичу Нургалиеву, который в тот же день ответил, что они также обратились к руководству Главного пограничного управления ФСБ Российской Федерации. По опыту нашей совместной работы с ведомствами Российской Федерации, я должен подчеркнуть, что понимание всегда было, и реакция всегда была положительная», – сказал Мухамед Килба.

Президент подчеркнул, что проблема пересечения границы должна быть разрешена в кратчайшие сроки. Участники совещания будут регулярно докладывать Президенту о ситуации.

Номер: 79Выпуск: 3680Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА