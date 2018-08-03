МАРАФОН, ПОСВЯЩЕННЫЙ СБОРУ СРЕДСТВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА В г. ТКУАРЧАЛЕ

Благотворительность

Культурно-благотворительный фонд «Ашана» совместно с духовенством Абхазии и Администрацией Ткуарчалского района приглашает 4 августа, в 17.00, на благотворительный концерт- марафон, который даст старт сбору средств на строительство храма в честь святого великомученика Евстафия Апсильского (Маршан) и в память о погибших защитниках города-героя Ткуарчала.

Место проведения – площадь напротив Дома культуры г.Ткуарчала.

Старт по сбору средств на открытии благотворительного марафона датут: Президент Республики Абхазия Хаджимба Рауль Джумкович;

глава Администрации Ткуарчалского района Чачхалия Аида Сергеевна;

исполняющий обязанности управляющего АПЦ – иерей Виссарион (Аплиаа);

учредитель КБФ «Ашана» Шакая Беслан Борисович.

Во время благотворительного марафона состоятся прямые телемосты с соотечественниками из Москвы, Германии, Америки, Сингапура, Китая, которые поддерживают идею строительства храма в Ткуарчале.

В день марафона состоится Соборная молитва по Соглашению с участием всех желающих.

В концерте примут участие известные музыканты и танцевальные коллективы Абхазии и России.

В поддержку благотворительного марафона спортивные мероприятия проведут члены спортивного движения «Спорт Апсны» и мотоциклисты из Ассоциации мотоспорта Абхазии. Для самых маленьких будет организована детская площадка с интересной анимационной программой. Будет организован павильон для продажи эксклюзивной православной продукции.

В этот день будут организованы автобусы из всех городов и районов республики для желающих посетить мероприятие. Расписание автобусов будет выложено в официальной группе в социальной сети Facebook.

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«Храму быть» – прозвучало в день 20-летия Победы народа Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 годов. Долгие годы жители Ткуарчала мечтали о православном храме в своём городе. Администрация района совместно с КБФ «Ашана» и духовенством Абхазии начали продвигать инициативу горожан и провели первые работы по определению места воздвижения. Организовали изыскательские работы, определили архитектуру храмового комплекса. Идея возникла неслучайно. Ткуарчал – город-герой. 136 воинов погибли, защищая мирных жителей от врага. Храм в память о них, о героях, которые сохранили город и жизни мирных жителей. Имя храму дано в честь святого великомученика Евстафия Апсильского. Это наша дань памяти тем, кто сложил головы ради будущего Абхазии, ради наших детей и внуков, которые сейчас живут под мирным небом.

Первый этап строительства храма может начаться уже в сентябре, если каждый из нас примет участие в сборе средств.

Этому храму суждено стать уникальным памятником славы всем абхазским воинам, пролившим свою кровь за мир и свободу нашей Апсны.

Построим вместе православный храм в честь святого великомученика Евстафия Апсильского в память о защитниках Абхазии!

Более подробную информацию о строительстве храма и о способах участия вы можете получить на сайте: www.hramtkuarchal.ru на странице в сети Facebook:

https://www.facebook.com/HRAMTKUARCHAL/

За более подробной информацией обращаться по тел. + 7 (940) 738 88 37.

Мактина ДЖИНДЖОЛИЯ, директор КБФ «Ашана»

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Расписание мероприятий в г. Ткуарчале.

• Цель: Сбор средств для строительства храма в г. Ткуарчале.

• Время проведения: с 17.00 до 21.45

• В 17.00 возложение цветов к памятнику Героям Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

В концерте-марафоне примут участие:

• Патриарший мужской хор Данилова монастыря (г. Москва).

• Государственная хоровая капелла РА под управлением народной артистки Абхазии Норы Аджинджал.

• Эстрадно-джазовая певица Тамара Воронова.

• Популярная оперная певица Нана Черкезия.

• Солист Московской государственной филармонии им. Рахманинова Алхас Ферзба.

• Государственный камерный оркестр РА под управлением заслуженного артиста РА Д. Терзяна.

• Эстрадная певица Мадина Кварацхелия.

• Популярный артист российской и абхазской эстрады Александр Шоуа.

• Государственный хореографический ансамбль песни и танца РА «Кавказ».

• Вокальная студия «NEXT» и другие детские творческие коллективы.

Ведущие: Эрик Микая, Алхас Манаргия, Александр Шоуа.

Номер: 81Выпуск: 3682Рубрика: обществоАвтор: Мактина ДЖИНДЖОЛИЯ, директор КБФ «Ашана»