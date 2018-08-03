НЕ МОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ

Память

В июле Нелли Хагуш-Таркил исполнилось бы 70 лет. Родилась она в селе Бзыпте Гагрского района. Ее отец – Григорий Константинович – долгое время работал директором Бзыбской школы, затем – председателем Бзыбского сельсовета. Мать – Феня Капитоновна, работала учителем. Оба они – заслуженные учителя Абхазской АССР, воспитали достойных, трудолюбивых детей. Дочь Нелли успешно окончила филологический факультет Сухумского государственного пединститута и в 1971 году совсем юной девушкой стала работать заведующей детским садом «Гунда».

Хочу перечислить все награды, которые она заслужила своим самоотверженным трудом. Она была награждена: почетной грамотой за эстетическое оформление детского дошкольного учреждения г. Гагры, почетной грамотой за успешное выступление подопечных на празднике «День защиты детей». Ею был подготовлен проект проведения семинара на тему «Игра как средство воспитания детей». В 1980 году она была награждена знаком «Победитель социалистического соревнования». В 1982 году за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР Комитет ВДНХ награждает Н. Хагуш бронзовой медалью. В то время она была отличником народного образования Абхазской СССР, а в 1988 году ей было присвоено звание отличника просвещения СССР.

5 марта 2007 года Нелли была избрана председателем Ассоциации женщин города Гагры, где она проработала до 20 октября 2012 года – до того черного дня, когда ее убили – зверски нанесли множество ножевых ранений. Зачем? Почему? Эти же вопросы я задаю, когда вспоминаю похожее преступление – убийство Григория Чаговича Ашхарава. Его убили, думая, что он везёт большую сумму денег. И Нелли так же убили по дороге домой, рассчитывая, что у нее есть деньги.

Странное совпадение – Григорий Чагович и Нелли жили в одном селе Бзыпте. Самое страшное – преступники не наказаны, потому что до сих пор не найдены. Они на свободе и могут совершить следующее преступление, потому что чувствуют свою безнаказанность.

Я похоронила мужа и сына на войне. Все 25 лет я плачу, когда вспоминаю своего 20-летнего ребёнка Эдика и его отца, которому было лишь 55 лет. Они погибли за свободу нашей Родины. В маленькой Пицунде погибли 63 воина, которые отдали свои жизни во имя будущего. Но в этом мирном будущем оказались нелюди, которые убивают, грабят, при этом могут произносить красивые тосты за наших погибших воинов…

Но сейчас я не хочу говорить о тех, которым не место среди людей, я хочу вспоминать только о ней – моей Нелли. Она была человеком большой души, отзывчивой, порядочной. В ней сочетались качества руководителя и прекрасного друга. Она успевала везде – и в общественной, и в политической жизни, так как была высокообразованным человеком. По просьбам друзей и односельчан Нелли писала в различные вышестоящие инстанции, участвовала в работе бастующих комитетов, а в смутные 80-е годы вела разъяснительную работу среди населения.

У меня всегда было ощущение, что я знала ее всю жизнь. Познакомилась я с ней в Администрации города Гагры, когда ее избрали председателем Ассоциации женщин. Вспоминаю, что я тогда сказала: «Почему выбрали ее, ведь у нее никто не погиб?» Но глава гагрской Администрации сказал: «Лучше ее никто не будет работать в этой организации, вы ее плохо знаете». Так и было – тогда я действительно ее плохо знала.

После войны в Южной Осетии она подошла ко мне и сказала: «Я собрала деньги и вещи для жителей Южной Осетии. Вещи отправила, но не знаю, как передать деньги». Я ей посоветовала связаться с летчиком Иналом Остаевым, который часто прилетал во время войны в Абхазию, позже даже написал книгу об этом. Инал организовал отдых в Абхазии ветеранам войны из Южной Осетии. В честь их приезда для них был организован вечер, где герой войны в Южной Осетии Аслан (не помню его фамилии) сказал: «Я инвалид грузино-осетинской войны, вражеская пуля повредила мой опорно-двигательный аппарат. Мы – инвалиды – больше чем кто-либо нуждаемся в понимании и сочувствии. Большое вам спасибо! В Абхазии я почувствовал себя человеком и иногда даже забывал о том, что я инвалид».

После его трогательных слов Нелли Хагуш подошла к нему, обняла его и затем сказала: «Дорогой Аслан, главный источник, из которого мы должны черпать энергию, – это любовь к жизни. Жизнь – бесценный дар, который мы должны беречь, и если даже с нами случается что-то страшное, все равно надо найти в себе силы, чтобы выйти из тупика. Надо преодолеть страх и боль, доказать, что жизнь прекрасна всегда. Надейтесь и не теряйте веры в свои силы! Любите жизнь, и она еще будет дарить вам чудесные мгновенья!»

Хочу вспомнить еще один случай. Когда мы однажды сидели с Нелли в кафе, к нам подошёл мужчина средних лет (абхаз), преподнес нам бутылку шампанского и обратился со словами: «Если я не ошибаюсь, вы – Зинаида Папцава? Я – родственник со стороны вашего мужа. Дай бог вам здоровья, пусть ваше горе останется в прошлом. В день похорон вашего мужа и сына никто не думал, что вы будете жить… Я вами горжусь, дорогая Зинаида!»

И я вспомнила тот самый страшный день своей жизни – 13 июля 1993 года, когда домой привезли два гроба. А Нелли, увидев мои слезы, с горечью сказала ему: «Зинаида – не абхазка, но у нее три человека пошли воевать – муж и двое детей, а ты отправил в Москву своего сына!» Но я знала, что у него был единственный сын, и когда мы остались одни, возразила ей: «Нелли, ты не права! Он поступил правильно – спас своего единственного сына и наследника. Ведь был указ Ардзинба – не забирать на войну единственных сыновей в семье. Этот человек порядочный, мне неловко из-за твоих слов!»

Когда мы уходили из кафе, я еще раз поблагодарила его, а Нелли, улыбаясь, сказала: «Зина мне вправила мозги. Это хорошо, что вы с женой сохранили единственного наследника. Извините меня за те слова!» А я, радуясь, что она все поняла, похвалила ее: «Нелли, какая ты у меня умница, как ты исправила это неловкое положение!»

Вот такой была наша замечательная Нелли – доброй, отзывчивой, умной. Мне очень повезло, что у меня была такая подруга. Боже, как же я скучаю по ней! Так хочется поговорить с ней, услышать ее голос, увидеть ее улыбку! Иногда, оглядываясь, мне кажется, что она идет где-то рядом, нужно только окликнуть ее, но, увы...

Нелли Григорьевна Хагуш осталась в наших сердцах, в памяти, и нам – друзьям, семье – всегда будет ее не хватать.

Зинаида ПАПЦАВА, председатель Ассоциации женщин г. Пицунды

Номер: 81Выпуск: 3682Рубрика: обществоАвтор: Зинаида ПАПЦАВА, председатель Движения матерей Абхазии г.Пицунды