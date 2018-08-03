ДЕСЯТЬ ПЕРВЫХ НЕПРОСТЫХ ЛЕТ. КАК ИХ ВИДЯТ ИЗ-ЗА РУБЕЖА?

В российской столице состоялась серия встреч журналистов с российскими политиками

В преддверии 10-летней годовщины признания Российской Федерацией независимости Республики Южная Осетия и Республики Абхазия, которую нам предстоит отметить 26 августа 2018 года, Международное информационное агентство «Россия сегодня» организовало для абхазских и осетинских журналистов пресс-тур в российскую столицу. Была составлена специальная программа, в рамках которой представители ведущих – как государственных, так и независимых СМИ – встретились с людьми, в той или иной степени причастными к событиям десятилетней давности, с политиками, которые в трудные дни войны, игнорирования, блокады Абхазии приезжали к нам, поддерживали нас, а возвращаясь в Москву, вели непростые переговоры в кулуарах кремлевских кабинетов и парламентских фракций Государственной Думы РФ, в других властных структурах.

В составе абхазской делегации во главе с председателем Союза журналистов Абхазии Русланом Хашиг, представлявшим также телеканал «АбазаТВ», были Рада Аргун и Ибрагим Чкадуа, Манана Гургулия («Абхазия-Информ»), Виталий Шария (газета «Эхо Абхазии») и я – представитель газеты «Республика Абхазия» Юлия Соловьева.

В рамках нашей поездки в Государственной Думе РФ с нами беседовали боевой генерал, в свое время командующий группировкой российских войск в Абхазии, а ныне – политик, председатель комитета Государственной Думы по обороне Владимир Шаманов, первый заместитель председателя ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. В Совете Федерации РФ мы встретились с председателем комитета Совета Федерации по международным делам сенатором Константином Косачевым.

Нашу активность с вопросами во время первой встречи с Владимиром Шамановым организаторам пришлось даже несколько ограничивать, но коллеги из Южной и Северной Осетии очень быстро поймали одну с нами волну и дальше мы уже прекрасно дополняли друг друга. Да, я не оговорилась, МИА «Россия Сегодня» пригласило в Москву делегацию журналистов и из Северной Осетии, а на встречах в Государственной Думе РФ и Совете Федерации РФ присутствовали еще и журналисты из других – российских – изданий.

Все мы воочию убедились, как высок интерес представителей СМИ, а значит народов и стран – к десяти годам, первым десяти годам, прожитым народами республик Абхазия и Южная Осетия со статусом международно признанного независимого государства – таким стремительным и тем не менее чрезвычайно насыщенным событиями.

Вопросы звучали разные – спрашивали о направлениях и приоритетах межгосударственного сотрудничества в различных сферах, о проблемах безопасности в регионе, в том числе о проблемах, связанных с расширением границ НАТО, о ходе и перспективах женевского переговорного процесса, и, конечно, о расширении международного признания РА и РЮО и особенностях современного этапа российско-абхазских отношений.

Суть вопросов сводилась к перспективам развития наших молодых стран, люди, способствовавшие международному признанию независимости Абхазии и сегодня любящие нашу страну, делились своим видением – и прошедших событий и дня нынешнего.

Затем участники пресс-тура были приглашены непосредственно в штаб-квартиру МИА «Россия Сегодня», встретились с заместителем главного редактора агентства, руководителем Sputnik в странах зарубежья Андреем Благодыренко, осмотрели агентство, восхитились возможностями новейших технологий, которые используют наши коллеги в работе, поговорили с журналистами, пообедали в столовой, а затем вернулись в пресс-центр агентства – на новую встречу, на этот раз с представителем МИД, начальником отдела Абхазии и Южной Осетии Андреем Старковым.

Несмотря на плотный график встреч и пресс-конференций, нам выпала возможность полюбоваться летней Москвой, только что проводившей гостей чемпионата мира по футболу, побывать на знаменитой на весь мир улице Никольской, побродить по бульварам, оказаться под ночным дождем и прокатиться на комфортабельном теплоходе по Москве-реке вдоль златоглавых храмов на фоне прекрасного вечернего неба российской столицы.

К этим эпитетам я добавлю самое важное слово – мирного неба. Ведь, по сути, эти десять лет, отделяющие нас от большого политического решения, принятого 26 августа 2008 года, для мирных граждан Южной Осетии, Абхазии и России были мирными, спокойными и вселяющими надежду.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Более подробные отчеты о московских беседах вы прочтете в нашей газете в ближайших номерах.

Номер: 81Выпуск: 3682Рубрика: политикаАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА