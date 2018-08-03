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03.08.2018
Номер: 81
Выпуск: 3682
Рубрика: общество
Автор: Из Интернета
«САМЫЕ СТРАННЫЕ ДЕРЕВЬЯ В МИРЕ»<p>Шведский американец Аксель Эрландсон (1884 – 1964) был необычным фермером, который заставлял расти деревья по его собственному дизайну. Деревья самых разных причудливых форм, которые стали известны как «самые странные деревья в мире», а сам он назвал это «цирк деревьев». Деревья нереальных плетёных форм, которые больше напоминают декоративные статуи. К сожалению, Аксель так и умер, никому не рассказав своего секрета. <p>
Номер: 81
Выпуск: 3682
Рубрика: общество
Автор: Из Интернета